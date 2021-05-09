İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Teşkilat dizisi Gürcan karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say kimdir?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Teşkilat dizisi Gürcan karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say kimdir? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 9 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Mayıs 2021 Pazar 20:18
Teşkilat dizisi Gürcan karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say kimdir?
Takip Et:

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında merak içerisinde beklenilen Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda gösterilmeye başlandı. Merak içerisinde beklenilen dizinin başrolünde rol alan oyunculardan Gürcan karakterini canlandıran Ahmet Uğur Say'ın hayatı merak konusu oldu.

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir, kaç yaşında?

Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kimdir? soruları merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun süredir beklenen TRT 1’de yayınlanması beklenilen Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda yerini aldı. Ahmet Uğur Say, dizinin başrol karakterlerinden Gürcan’ı canlandıracak.

Teşkilat dizisi Gürcan rolü 

Dizide dikkatleri üzerinde toplayan çeken Gürcan, ekibin siber uzmanıdır. Gerçek bir hacker olan Gürcan, bilgisayar, telefon gibi akıllı cihazlara kolayca sızabilmektedir.

Ahmet Uğur Say kimdir?

16 Ekim 1986'da Manisa'da doğdu. 34 yaşındaki Ahmet Uğur Say Terazi burcudur. Say, oyuncu ve tiyatro kişiliğiyle tanınmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Ardından Celal Bayar Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Manisa Belediyesi tiyatrolarında çalışmıştır.

Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinden hatırladığımız Ahmet Uğur Say, başarılı bir performans ortaya koymuştu. Say, şimdi de Teşkilat dizisindeki rolüyle gündemde yer almaya başladı.

Ahmet Uğur Say’ın rol aldığı yapımlar

Komedi Türkiye

Artiz Mektebi 

Kurtlar Vadisi Pusu

Vatanım Sensin

Teşkilat

 




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Uğur SayDiziTeşkilatTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Özel hastane fizik tedavi fiyatları 2021
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Gerçek adı nedir? Sabahattin Yakut nereli, yaşı kaç?
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021
19 Mayıs'ta sokağa çıkmak yasak mı? 19 Mayıs’ta yasaklar devam edecek mi?
Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 İnternetten aile hekimi değiştirme
Yasak Elma Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Bim market indirimli Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı?
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.