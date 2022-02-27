İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinin oyuncuları dikkat çekmeye başladı. İzleyiciler Teşkilat dizisi Gürcan karakterinin kim olduğunu araştırıyor. Teşkilat Başkan’ın oğlunun kim olduğu belli oldu.

27 Şubat 2022 Pazar 15:00
Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Takip Et:

Ekranlarda yeni bir dizi başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi teşkilat dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide siber saldırı uzmanı olarak görev yapan Gürcan, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Teşkilat dizisi her pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Dizideki Gürcan karakteri bir siber saldırı uzmanı olarak göze çarpıyor. Dizide başkan olarak görev yapar Mete’nin oğludur. Gürcan, babasıyla konuşmayı istemiyor. Araları bozuktur. Gürcan kripto para işleri yüzünden hapishaneye girmiştir. Kendisi orada bir adamı öldürecekken babası onu ekibine dahil eder.

Teşkilat Gürcan Kimdir?

Gerçek adı Ahmet Uğur Say olan Gürcan karakteri, 16 Ekim 1986 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Kendisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Celal bayar Üniversitesi’ne geçiş yaparak yeni Türk edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İlk kez vatanım sensin adlı dizide oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde boy gösterdi. Kendisi şu sıralar Teşkilat dizisinde Gürcan karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 27.02.2022 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GürcanTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler
Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler
Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?
Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?
Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir? Onur Seyit Yaran kimdir?
Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir? Onur Seyit Yaran kimdir?
Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı
Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?
Kardeşlerim Süsen ( Lizge Cömert ) kimdir?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler
28 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Şubat Pazartesi at yarışı programı
Kişinin geldiği beldelerde ailesinden pek çok fakirin bulunduğu gerekçesi ile fitreyi uzak beldelere vermenin hükmü nedir?
TJK 27 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Yasak Elma dizisindeki Diana karakteri kimdir? Selin Uzal kimdir? Selin Uzal nereli, kaç yaşında? Selin Uzal hangi projelerde yer aldı?
Kardeşlerim dizisi Doruk kimdir? Onur Seyit Yaran kimdir?
Şevval hilalini görünce ve bayram namazından önce söylenmesi gereken sözler nelerdir? Hangi duayı edilmelidir?
Teşkilat Dizisinin Ebru'su kim? Uzay karakterinin karısı
Kent Kovboyu film konusu nedir? Kent Kovboyu yorum ve incelenmesi
Bekir Aksoy kimdir? Kaç yaşındadır?
Kazara Aşk final mi yapıyor? Kazara Aşk dizisi erken final mi yapacak?
İftar sofrasında hangi dua okunmalıdır?
Night in Paradise filminin konusu nedir? Night in Paradise filminin izleyici yorumları neler? Night in Paradise filmi izlenir mi?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Uğur Ahurcu kimdir? Yönettiği filmler nelerdir?
Berhan Şimşek kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler
Fıtır sadakaları oturduğumuz yerdeki fakirlere mi dağıtılır yoksa başka yerlerdeki fakirlere de dağıtılabilir mi? Bayramdan üç gün önce yolculuğa çıktığımız zaman fitreyle ilgili ne yapmalıyız?
Kardeşlerim Ömer Kimdir? Yiğit Koçak hakkında merak edilenler
Cantuğ Turay kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında, nereli?
Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.