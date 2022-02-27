Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranlarda yeni bir dizi başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi teşkilat dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide siber saldırı uzmanı olarak görev yapan Gürcan, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Teşkilat Gürcan Kimdir?

Teşkilat dizisi her pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Dizideki Gürcan karakteri bir siber saldırı uzmanı olarak göze çarpıyor. Dizide başkan olarak görev yapar Mete’nin oğludur. Gürcan, babasıyla konuşmayı istemiyor. Araları bozuktur. Gürcan kripto para işleri yüzünden hapishaneye girmiştir. Kendisi orada bir adamı öldürecekken babası onu ekibine dahil eder.

Gerçek adı Ahmet Uğur Say olan Gürcan karakteri, 16 Ekim 1986 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Kendisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Celal bayar Üniversitesi’ne geçiş yaparak yeni Türk edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İlk kez vatanım sensin adlı dizide oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde boy gösterdi. Kendisi şu sıralar Teşkilat dizisinde Gürcan karakterini canlandırıyor.