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Teşkilat dizisi gerçek mi? Teşkilat dizisinde anlatılan olaylar kurgu mu?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi ile karşımıza çıkan ‘Teşkilat’ ilk bölümünün yayınlanmasının ardından reyting rekorları kırdı. Dizinin çekimleri Ankara’da devam ederken izleyiciler Teşkilat dizisinin gerçek olup olmadığını araştırıyor. Teşkilat dizisinde anlatılan olaylar kurgu mu?

14 Mart 2021 Pazar 20:14
Teşkilat dizisi gerçek mi? Teşkilat dizisinde anlatılan olaylar kurgu mu?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi ilk bölümün yayınlanmasının ardından televizyon kanallarında ilk sırada yer aldı. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda otururken dizi çekimleri başkent Ankara’da yapılıyor. Dizinin konusu Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin iş yaşamlarını ve özel hayatlarını konu alırken dizide önemli isimler yer alıyor.

Başrol oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yer alırken Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şeneler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Mesut Akusta yer alıyor.

Dizinin konusu hakkında izleyiciler kurgu olup olmadığını merak edenler araştırmalara koyulurken konu ile alakalı henüz bir bilgi  bulunmuyor.

Çağlar Ertuğrul (Serdar) kimdir?

1987 İzmir doğumlu oyuncu, Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği  bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatında tiyatro ile ilgilenen başarılı oyuncu birçok önemli projelere imza attı.

Ertuğrul; Dağ, Benim İçin Üzülme, Afili Aşk, Ailecek Şaşkınız, Kurt Seyit ve Şura gibi önemli projelerde yer aldı.

Deniz Baysal (Zehra) kimdir?

5 Nisan 1991 İzmir doğumlu başarılı oyuncu, televizyon ekranlarında oldukça etkin rol oynamıştır. 7. Koğuştaki Mucize filminde Öğretmen olarak yer alan Baysal, Teşkilat dizisinde başrol olarak yer alıyor.

Ezgi Eyüboğlu (Ceren) kimdir?

1988 Ankara doğumlu olan oyuncu üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Master’ını Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk bölümünde yer alan Eyüboğlu, daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kalbim Seni Seçti, Yalan Dünya, İntikam, Ulan İstanbul gibi dizilerde rol aldı.

Mesut Akusta (Mete Bey)

kimdir?

1964 Konya doğumlu olan Mesut Akusta, televizyon ekranlarında önemli projelere imza attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi Pusu, Karagül, Börü ve Babil gibi yapımlarda da oynayan başarılı oyuncu Teşkilat dizisinde önemli bir karakteri canlandırıyor.

Ezgi Şenler (Pınar) kimdir?

1993 doğumlu oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarından mezun oldu. Oyunculuk eğitimleri alan başarılı oyuncu dizide MİT’te çalışan olarak görev yapıyor. Canevim, Bodrum Masalı ve Nefes Nefese gibi projelerde yer aldı.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTRT1Kurgu
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