Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Teşkilat dizisi Fadi kim? Teşkilat dizisi Fadi’nin hikayesi
Teşkilat dizisinin Fadi karakteri, Filistin asıllı olsa da İsrail’in tetikçiliğini yapıyor. Çocukluk yıllarında şiddet ile istismara uğrayan Fadi, güçlü olanın yanında olmayı tercih eden bir isim. Bu yüzden de doğduğu ülke Filistin’i satmaya dünden hazır. Fadi kendi çıkarları adına herkesi öldürmeyi göze alıyor.
Teşkilat dizisi Fadi gerçek bir karakter mi? Fadi’nin hikayesi
Muhammed Dahlan adındaki bir tetikçiyle Fadi’nin hikayeleri benziyor. Fakat bu konu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.
Teşkilat dizisi Fadi karakterini canlandıran oyuncu kim?
Fadi karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’dır. 1973 senesinde Düzce’de dünyaya gelen Usta aslen Trabzonludur.
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümünden mezun olan Usta, tezini tiyatro üstüne yapmıştır. 2005’te “The İmam” isimli filmde canlandırdığı Deli rolü ile adını duyurmuştur. “Ekmek Teknesi” isimli dizide Ölü karakterini canlandıran Usta, “Bez Bebek” isimli dizide de Joker karakterini canlandırmış ve bu karakter ile oldukça sevilmiştir.
Mehmet Usta’nın rol aldığı dizi ile filmler
Süper Baba – 1993
Ruhsar – 1997
Kapak – 1997
Ekmek Teknesi – 2002
The Imam (Deli İsmail) – 2005
Beşinci Boyut – 2005
Kınalı Kuzular : Kınalı Hasan (Laz Yunus) – 2006
Erkekler Ağlamaz – 2006
Bez Bebek – 2007
Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (Edineli Hüseyin) – 2007
Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru (Bekir Çavuş) – 2007
Kınalı Kuzular: Son Nefes (Zeynel) – 2007
Dur Yolcu – 2008
Kara Köpekler Havlarken – 2008
Kız Kardeşim – 2008
Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi – 2010
Leyla ile Mecnun (Kamil) – 2012
Dedemin Dolabı – 2012
Bana Bir Soygun Yaz – 2012
Meryem – 2013
Bir Yusuf Masalı – 2014
Bizum Hoca – 2014
Bir Gün Bir Çocuk – 2016
Bırakma Beni – 2017
Kervan 1915 – 2017