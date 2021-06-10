Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Teşkilat dizisi Fadi kim? Teşkilat dizisi Fadi’nin hikayesi

Teşkilat dizisinin Fadi karakteri, Filistin asıllı olsa da İsrail’in tetikçiliğini yapıyor. Çocukluk yıllarında şiddet ile istismara uğrayan Fadi, güçlü olanın yanında olmayı tercih eden bir isim. Bu yüzden de doğduğu ülke Filistin’i satmaya dünden hazır. Fadi kendi çıkarları adına herkesi öldürmeyi göze alıyor.

Teşkilat dizisi Fadi gerçek bir karakter mi? Fadi’nin hikayesi

Muhammed Dahlan adındaki bir tetikçiyle Fadi’nin hikayeleri benziyor. Fakat bu konu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Teşkilat dizisi Fadi karakterini canlandıran oyuncu kim?

Fadi karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’dır. 1973 senesinde Düzce’de dünyaya gelen Usta aslen Trabzonludur.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümünden mezun olan Usta, tezini tiyatro üstüne yapmıştır. 2005’te “The İmam” isimli filmde canlandırdığı Deli rolü ile adını duyurmuştur. “Ekmek Teknesi” isimli dizide Ölü karakterini canlandıran Usta, “Bez Bebek” isimli dizide de Joker karakterini canlandırmış ve bu karakter ile oldukça sevilmiştir.

Mehmet Usta’nın rol aldığı dizi ile filmler

Süper Baba – 1993

Ruhsar – 1997

Kapak – 1997

Ekmek Teknesi – 2002

The Imam (Deli İsmail) – 2005

Beşinci Boyut – 2005

Kınalı Kuzular : Kınalı Hasan (Laz Yunus) – 2006

Erkekler Ağlamaz – 2006

Bez Bebek – 2007

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın (Yüzbaşı Yusuf) – 2007

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (Edineli Hüseyin) – 2007

Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru (Bekir Çavuş) – 2007

Kınalı Kuzular: Son Nefes (Zeynel) – 2007

Dur Yolcu – 2008

Kara Köpekler Havlarken – 2008

Kız Kardeşim – 2008

Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi – 2010

Leyla ile Mecnun (Kamil) – 2012

Dedemin Dolabı – 2012

Bana Bir Soygun Yaz – 2012

Meryem – 2013

Bir Yusuf Masalı – 2014

Bizum Hoca – 2014

Bir Gün Bir Çocuk – 2016

Bırakma Beni – 2017

Kervan 1915 – 2017