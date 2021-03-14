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Teşkilat dizisi bugün saat kaçta başlıyor? 14 Mart 2021 Pazar

TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat, ilk bölümü ile oldukça beğenildi. Reyting oranlarında üst sıralarda kendine yer bulan dizinin ikinci bölümü merakla bekleniyor. Pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Teşkilat dizisi bugün saat kaçta başlayacak? İşte dizinin 14 Mart Pazar günü başlama saati...

14 Mart 2021 Pazar 15:54
Teşkilat dizisi bugün saat kaçta başlıyor? 14 Mart 2021 Pazar
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7 Mart Pazar günü TRT 1 ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisi, oldukça beğenildi. Hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken ve kuvvetli olan dizinin ikinci bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Dizinin saat kaçta başlayacağı ise en merak edilen konu. İşte Teşkilat dizisinin başlayacağı saat...

Teşkilat dizisi saat kaçta başlıyor? 14 Mart Pazar

İkinci bölümü ile 14 Mart Pazar günü izleyici ile buluşacak olan dizi, saat 20:00’de başlayacak. İlk bölümü ile oldukça dikkat çeken ve sosyal medyada gündeme oturan dizi, merakla bekleniyor.

Teşkilat dizisinin birinci bölümünde neler oldu?

Almanya’da yaşayan Serdar ve ailesi, neo nazilerin kurbanı oldu. Neo naziler Serdar’ın ailesini katletti ve Serdar tek başına kaldı. Serdar’a sahip çıkan ise Türkiye oldu. Mete Bey ile tanıştıktan sonra hayatı değişen Serdar, Mete Bey sayesinde istihbaratçı olarak yetiştirildi. Ailesini öldürenleri bulmak için Mete Bey’den söz alan Serdar, İHA ve SİHA’larla birlikte Suriye’de önemli bir operasyona adını yazdırır. Daha sonra ise ‘Şirket’ tarafından İHA ve SİHA merkezlerine operasyon düzenlenir ve birçok mühendis şehit edilir. Devlet, Şirket’e karşı harekete geçer ve Mete Bey’den bir ekip kurmasını ister. Serdar’da bu ekibin içerisindedir ancak Serdar, şok bir gerçekle yüzleşir. Serdar’ın sevgilisi Ceren, Şirket’in üyesi çıkar.




Son Güncelleme: 14.03.2021 15:54
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TeşkilatTrt 1Teşkilat Dizisi
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