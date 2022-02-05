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Teşkilat dizisi Başkan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların yeni dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız Teşkilat dizisinde Başkan karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Teşkilat dizisi Başkan kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları belli oldu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:42
Teşkilat dizisi Başkan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmeye başlanan Teşkilat dizisinin karakterleri merak konusu oldu. Ekranların yeni dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız Teşkilat dizisinde Başkan karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Teşkilat dizisi Başkan kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtları belli oldu.

Dizide Başkan karakterini oynayan kişinin bir tane çocuğu vardır. Öyle bir meslek seçmiştir ki ailesini bile aksatmaktadır. Vatan aşkını ailesinin önüne koymuştur. Oğlu Gürcan baba sevgisinden uzak kalmıştır. Başkan karakteri uzun yıllar boyunca bürokrat olarak çalışmıştır. Bundan dolayı ülkelerin kendi içlerindeki sorunları görme fırsatı olmuştur. Almanya’da göreve gitmiştir ve Serdar’ı burada tanımıştır. Serdar’ı bu süreçte teşkilata dahil etti. Devletini seven, vatanına ve milletine düşkün bir personeldir.

Serdar’ı daha çocukken teşkilatın içerisine dahil etmiş ve eğitmiştir. Serdar’a çok sağlam bir eğitim verip, vatanına ve milletine hizmet etmesi için MİT bünyesine alarak vatanı için canını verecek duruma getirmiştir. Ancak Başkan, Serdar’ı eğitirken, tüm zamanını ona verirken kendi evladını aksatmıştır. Babasının yokluğunu derinden hisseden Gürcan ise, babasının bir istihbarat personeli olduğunu çok sonra anladı.

Teşkilat Başkan Kimdir?

Ekranların yeni dizisi Teşkilat’ta Başkan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Mesut Akusta olarak dikkat çekiyor. Daha önce Babil dizisinde Süleyman karakterini canlandırmıştı. Kurtlar Vadisi adlı uzun soluklu dizide de kendisine yer buldu. Son dönemlerde bu tür rolleri üstlenmişti.

Mesut Akusta Kimdir?

Başarılı ve tecrübeli oyuncu Mesut Akusta, 1964 tarihinde Konya’da hayata gözlerini açtı. Şu an 57 yaşını geçirmektedir. Balık burcudur. İlk kez 1993 senesinde Bebek adlı bir videoda görev aldı. Sonrasında Son Söz Sevgili adlı bir dizide boy gösterdi. 1998 yılında gösterime giren Güneşe Yolculuk adlı sinema filminde de kendisine yer buldu. Ardından Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de istihbaratçı rolünde görev aldı. Sonrasında tam 4 sezon boyunca Karagül adlı dizide Kendal karakterine hayat verdi. Aynı zamanda son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Natocu Ekrem karakterine hayat verdi.

Mesut Akusta Rol Aldığı Yapımlar

  • Teşkilat
  • Babil
  • 7. Koğuştaki Mucize
  • Yüzleşme
  • Börü
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Ölene Kadar
  • Yıldızlar Şahidim
  • Köroğlu
  • Kanlı Postal
  • Karagül
  • Ay Tutulması
  • Ezel
  • Umut
  • Kurtlar Vadisi Pusu
  • İpsiz Recep
  • Sessiz Fırtına
  • Karagümrük Yanıyor
  • Çocuklar Ne Olacak
  • Kurşun Yarası
  • Benimle Evlenir Misin?
  • Güz Gülleri
  • Her şey Çok Güzel Olacak
  • Affet Bizi Hocam
  • Deli Yürek
  • Son Söz Sevginin



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:42
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatBaşkanMesut Akusta
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