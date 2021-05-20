Teşkilat Dizisi Amir kimdir? Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana her bölümü ile büyük ilgi gören Teşkilat dizisine yeni bir isim daha dahil oldu. Dizide Amir karakterini canlandırmak üzere oyuncu Oğuzhan Kayra Koç oyuncu kadrosuna katıldı.

Teşkilat dizisi Amir kimdir?

Oğuzhan Kayra Koç kimdir?

Amir, Fadi’nin oğludur. Babasının Filistin Cumhurbaşkanı seçilmesi için her şeyi yapabilecek birisidir. Fransa’nın Paris şehrinde yaşayan Amir, sosyal medya şirketi olan ve bunun sayesinde intenet üzerinden Türkiye’ye karalama kampanyaları düzenleyen birisidir.

28 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da doğan Oğuzhan Kayra Koç, OSB Teknik Koleji’nde makine bölümünü tamamlamıştır. Çocukluğundan beri oyunculuğa merakı olan Koç, 2012 senesinde Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu’na katılmıştır. 2016 senesinde Hayat Şarkısı dizisiyle oyunculuğa adım atan Koç, daha sonra Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol almıştır.