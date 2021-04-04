İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Nisan 4 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 20:03
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Trt1 7 Mart Pazar akşamı yayınlacak dizisi 'Teşkilat' MİT'i konu almasıyla merak uyandırıyor. Yeni bir maceraya başlayan Trt1, dizinin reytingleri nasıl olacak merak ediliyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin cast ekibi dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kadroyla çekileceği belirlenen dizinin Tespihçi Adem karakterini Yavuz Bingöl canlandırıyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir? 

1964 İstanbul doğumludur. Anne ve babası Kars'lıdır. Babasının mesleği icabı farklı illerde yaşadı. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak devam ettiği sıralarda anne ve babasının ayrılması ardından eğitimine ara verip İzmir'e döndü. Eve katkıda bulunmak için küçük yaşta çeşitli işler yaptı. Asıl işine geri dönen Bingöl, Teşkilat dizisinde akıl hocalığı yapacaktır. 

Teşkilat dizisinde Adem eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı ajanıdır. Yıllar önce emekli olup köşesine çekilse de Adem devlet aşığı bir adamdır; bu nedenle de yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve kabiliyeti saha dışında MİT’e destek olarak sürdürür. Şimdilerde kendi halinde bir tespih dükkanı olan Adem’in Türkiye’de ve Orta Doğu da uçan kuştan haberi vardır.

MİT ekibinden Serdar, Adem denilen karaktere ara sıra giderek görüşür. Manevi konularda da fikir alışverişi yaparlar. Ekibin sırdaşı olmuştur.

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziTRT1Yavuz BingölTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm nerelidir?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci hakkında bilgiler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır, nasıl kullanılır? 2021 Tarım kredisi şartları nelerdir?
Taksim Camii açıldı mı, ne zaman açılacak?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanmayacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Arıza dizisi Salman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Numan Çakır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisine katılan Dilara Aksüyek kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Sağlık Bakanı Koca 4 Nisan 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 4 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Kefaret dizisi Meltem (Özge Özacar) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.