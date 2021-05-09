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Teşkilat dizisi Adem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yavuz Bingöl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Teşkilat dizisi Adem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yavuz Bingöl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 09.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

09 Mayıs 2021 Pazar 20:03
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yavuz Bingöl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Trt1 7 Mart Pazar akşamı yayınlacak dizisi 'Teşkilat' MİT'i konu almasıyla merak uyandırıyor. Yeni bir maceraya başlayan Trt1, dizinin reytingleri nasıl olacak merak ediliyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin cast ekibi dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kadroyla çekileceği belirlenen dizinin Tespihçi Adem karakterini Yavuz Bingöl canlandırıyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir? 

1964 İstanbul doğumludur. Anne ve babası Kars'lıdır. Babasının mesleği icabı farklı illerde yaşadı. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak devam ettiği sıralarda anne ve babasının ayrılması ardından eğitimine ara verip İzmir'e döndü. Eve katkıda bulunmak için küçük yaşta çeşitli işler yaptı. Asıl işine geri dönen Bingöl, Teşkilat dizisinde akıl hocalığı yapacaktır. 

Teşkilat dizisinde Adem eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı ajanıdır. Yıllar önce emekli olup köşesine çekilse de Adem devlet aşığı bir adamdır; bu nedenle de yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve kabiliyeti saha dışında MİT’e destek olarak sürdürür. Şimdilerde kendi halinde bir tespih dükkanı olan Adem’in Türkiye’de ve Orta Doğu da uçan kuştan haberi vardır.

MİT ekibinden Serdar, Adem denilen karaktere ara sıra giderek görüşür. Manevi konularda da fikir alışverişi yaparlar. Ekibin sırdaşı olmuştur.

 




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziTRT1Yavuz BingölTeşkilat
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