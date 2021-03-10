Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı

Merakla beklenen Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair tanıtım yayınlandı. 14 Mart Pazar günü 2. bölümü ile ekranlarda olacak dizide heyecan zirvede. Teşkilat'ta en iyi istihbaratçıların bir araya gelmesiyle 2. bölüm fragmanında "Ölüyorsak keyfimize ölmüyoruz, vazife bu" sözleri izleyenleri oldukça etkiledi. İşte Teşkilat'ın yeni bölümüne dair detaylar...

Teşkilat dizisi vatanı için kendini feda etmeye hazır olan kalabalıkların içinde görünez olmaları gereken görevi üstlenerek, tam olarak "yer altına" inen yedi vatan sevdasının mücadelesini anlatacak.

Teşkilat dizisi 1. bölümde neler oldu?

Türkiye'ye karşı oluşturulmuş bir yapının planlarını uygulamaya koyarak uluslar arası boyutta dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef olarak belirler. Bunun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçerek gizli bir ekip kurmaya karar verir.

"Size ölmeyi teklif ediyorum"

Tecrübeli İstihbaratçı Mete Bey'in liderliğinde kurulacak olan bu ekibin yurtiçi ve yurtdışı bir çok gizli görevlerde bulunması planlanırken; bu operasyonların amacına ulaşması için, ekip üyelerinin kağıt üzerinde "resmen" ölü olmaları bilinmeleri gerekir...

Bunun üzerine Mete Bey ekip üyeleri Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) teker teker göürşerek, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin de kendilerini ölmüş bilmelerini gerektiğini anlatır ve bunu kabullenmelerini söyler...

Geri dönüşü olmayan bir yol

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını toplayan bu ekip için lider olarak Serdar Kılıçaslan seçilir. Serdar vatan aşı ve sevgilisi Ceren arasında zorlu bir seçimde kalırken Ceren Serdar'ı ölmüş bulacaktır. Ekibin diğer isimleri de bu durumdam sonra geri dönüşü olmayan yola girdiklerinin farkına varırlar.

Teşkilat dizisi konusu

Ülkemize yabancı ihtihbaratlar tarafından yoğun bir şekilde operasyonlar gerçekleştirilir. Bunlardan biri de Ankara'daki SİHA fabrikasına ypılan operasyondur. Yabancılar tarafından yapıldığı öğrenilen saldırıdan sonra MİT gizli bir ekip kurmaya karar verir. Bu ekip ile saldırının arkasındaki karanlık güç tespit edilip yok edilecektir.

Televizyon tarihinde ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sıradışı tecrübeleri senaryolaştırılırken, Türkiye'deki gerçek olay ve kahramanları baz alan dizide, karanlık tarafın kim olacağı çok konuşulacak!

https://youtu.be/z1eBJFbfCbo