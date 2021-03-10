İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı

Teşkilat dizisi 1. bölümünün ardından 2. bölüm tanıtım filmini yayınladı. İzleyiciler tarafından merak edilen Teşkilat dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak, 1. bölümde neler oldu gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte detaylar

10 Mart 2021 Çarşamba 19:39
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Takip Et:

Merakla beklenen Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair tanıtım yayınlandı. 14 Mart Pazar günü 2. bölümü ile ekranlarda olacak dizide heyecan zirvede. Teşkilat'ta en iyi istihbaratçıların bir araya gelmesiyle 2. bölüm fragmanında "Ölüyorsak keyfimize ölmüyoruz, vazife bu" sözleri izleyenleri oldukça etkiledi. İşte Teşkilat'ın yeni bölümüne dair detaylar...

Teşkilat dizisi vatanı için kendini feda etmeye hazır olan kalabalıkların içinde görünez olmaları gereken görevi üstlenerek, tam olarak "yer altına" inen yedi vatan sevdasının mücadelesini anlatacak.

Teşkilat dizisi 1. bölümde neler oldu?

Türkiye'ye karşı oluşturulmuş bir yapının planlarını uygulamaya koyarak uluslar arası boyutta dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef olarak belirler. Bunun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçerek gizli bir ekip kurmaya karar verir.

"Size ölmeyi teklif ediyorum"

Tecrübeli İstihbaratçı Mete Bey'in liderliğinde kurulacak olan bu ekibin yurtiçi ve yurtdışı bir çok gizli görevlerde bulunması planlanırken; bu operasyonların amacına ulaşması için, ekip üyelerinin kağıt üzerinde "resmen" ölü olmaları bilinmeleri gerekir...

Bunun üzerine Mete Bey ekip üyeleri Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) teker teker göürşerek, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin de kendilerini ölmüş bilmelerini gerektiğini anlatır ve bunu kabullenmelerini söyler...

Geri dönüşü olmayan bir yol

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını toplayan bu ekip için lider olarak Serdar Kılıçaslan seçilir. Serdar vatan aşı ve sevgilisi Ceren arasında zorlu bir seçimde kalırken Ceren Serdar'ı ölmüş bulacaktır. Ekibin diğer isimleri de bu durumdam sonra geri dönüşü olmayan yola girdiklerinin farkına varırlar.

Teşkilat dizisi konusu

Ülkemize yabancı ihtihbaratlar tarafından yoğun bir şekilde operasyonlar gerçekleştirilir. Bunlardan biri de Ankara'daki SİHA fabrikasına ypılan operasyondur. Yabancılar tarafından yapıldığı öğrenilen saldırıdan sonra MİT gizli bir ekip kurmaya karar verir. Bu ekip ile saldırının arkasındaki karanlık güç tespit edilip yok edilecektir.

Televizyon tarihinde ilk defa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sıradışı tecrübeleri senaryolaştırılırken, Türkiye'deki gerçek olay ve kahramanları baz alan dizide, karanlık tarafın kim olacağı çok konuşulacak!


https://youtu.be/z1eBJFbfCbo


Son Güncelleme: 10.03.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Teşkilat dizisi tekrar bölümleri hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Baraj Nazım ile Nehir yeniden evlenecek mi?
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
Adalet Birliği filmi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Yemin 319. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yemin 319. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Sadakatsiz dizisi Haluk karakterini kim canlandırıyor? Burak Sergen kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi
Sadakatsiz dizisi Demir karakterini kim canlandırıyor? Doğan Can Sarıkaya kimdir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Cavidan karakterini kim canlandırıyor? Meltem Baytok kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kaan Altay Köprülü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Selçuk Dağcı kimdir? Emir Tarık Tekin'nin hayatı!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Diriliş Ertuğrul Dizisi Turgut Alp Ölecek Mi? Cengiz Coşkun Diriliş Osman Dizisinde Rol Alacak mı?
Dar gelirli ailelere 1000 lira nakit yardım ne zaman verilmeye başlanacak?
İrem Helvacıoğlu yaptığı diyetin adı nedir? İrem Helvacıoğlu Pesketaryen diyeti ile 20 Kilo verdi
İnstagramda satış yapan en iyi ve güvenilir butikler hangileridir?
Kira borçları ertelenecek mi? Salgından etkilenmiş kiracıların kiraları ertelenecek mi?
Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir? Flatyos Gerçek tarihte var mı?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör’ü kim canlandırıyor? Kenan Ece'nin biyografisi
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.