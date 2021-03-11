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Teşkilat dizisi 2. bölümde neler olacak? Teşkilat bu hafta yeni bölümde neler olacak?

İlk bölümü yayınlanan Teşkilat dizisi 2.bölümde neler olacak sorusu gündem oldu. İzleyiciler ilk bölümüyle çok beğenilen Teşkilat dizisinde bu hafta yeni bölümde neler olacak sorusunu araştırıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 16:36
Teşkilat dizisi 2. bölümde neler olacak? Teşkilat bu hafta yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ikinci bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

Teşkilat 1.bölümde neler oldu?

İlk bölümde Serdar sevgilisi Ceren’in hain olduğunu öğrenir ve bu durum nedeniyle teşkilat tarafından sorguya alınır. Yaşanan uçak kazanının ardından ekip üyelerinin vefat ettiği resmi olarak açılanır ve vefat edenlerin aileleri Mete’nin yanına gelir. Mete acı haberi ailelere verir. Ekip haberi alan ailelerinin nasıl bir durumda kaldıkları karşısında üzülse de görev aşkıyla bir şey yapamaz.

İç güvenlik sorgusu tamamlanan Serdar, Mete’nin emriyle Ceren ile aşk yaşamaya deva etmektedir. Bu durumdan hiç hoşlanmasa da Ceren’in takip edilmesi ve arkasında kimin olduğunu öğrenmenin tek yolu budur. Bu sırada ekip yeni görevleri olan SİHA saldırısı yapan Pascal’ın peşindedir.




Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
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