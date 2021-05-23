Teşkilat dizi oyuncusu Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler

TRT1 ekranlarından yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümüyle izleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dizide Zayed karaktereini canlandıran oyuncu Mehmet Usta’nın hayatı seyircilerin merak konusu oldu.
Mehmet Usta kimdir?
20 Şubat 1979 tarihinde Düzce de doğan oyuncu Mehmet Usta, aslen Trabzonludur. İlköğretimi Aksaray’da, ortaöğretimini iseİstanbul’da okuyan Usta, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ünlü oyuncu Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında master yapmış ve Sanat Sosyolojisi alanında ‘Modenlik ve Modenleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu’ teziyle tamamladı.
Ekmek Teknesi dizisindeki ‘Ölü’ karakteriyle tanınan Usta, daha sonra Bez Bebek dizisinde ‘Şoker’ karakterini canlandırmıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol almaktadır.
Mehmet Usta’nın yer aldığı yapımlar
Teşkilat - 2020 - Zayed
Görevimiz Komedi - 2016
Bana Bir Soygun Yaz - 2012 - Hadi
Dedemin Dolabı 2012 - Gomodor
Leyla ile Mecnun - 2011 - Kamil
Dur Yolcu - 2008 - Çolak Çavuş
Mommo Kızkardeşim - 2009 - İstanbullu Bakkal
Kınalı Kuzular: Son Nefes - 2007 - Zeynel
Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın - 2007 - Yüzbaşı Yusuf
Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru - 2007 - Bekir çavuş
Kınalı Kuzular: Hasan Ethem - 2007 - Edineli Hüseyin
Bez Bebek - 2007 - Şoker
Erkekler Ağlamaz - 2006 - İnce Memet
Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan - 2006 - Laz Yunus
The İmam - 2005 - Deli
Ekmek Teknesi - 2002 - Ölü
Ruhsar - 1997 - Selçuk