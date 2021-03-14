Teşkilat dizi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anlatan dizi diye bilen Teşkilat dizisinin ilk bölümü pazar günü TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluştu. Dizinin başlaması ile birlik

te sosyal medya kullanıcıları tarafından dizi hakkında paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Yapılan paylaşımlardan anlaşıldığı kadarıyla dizi çok beğenilmiş ve dizinin bu şekilde aynen devam etmesi konusunda hem fikir olunmuştu.

Dizi kadar dizi oyuncularının aldıkları ücretlerde şimdiden tatrışma konusu olurken aldıkları ücret de merak konusu oldu. Dizi oyuncularının diziden ne kadar aldıklarını sizler için derledik. İşte dizi de rol alan oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, yapımın baş karakteri. Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul bölüm başına 35 bin ve 40 bin arasında bir ücret aldığı iddia ediliyor. Ceren karakteri ile karşımıza çıkan Ezgi Eyüboğlu ise bölüm başına 25 bin Türk Lirası aldığı konuşuluyor.

İstihbaratın başındaki isim olan Mete bey ise yani gerçek ismi ile oyuncu Mesut Akusta bölüm başına 40 bin TL ücret aldığı tahmin ediliyor.

Makyaj uzmanı olarak dizide rol alan Ezgi Şenler'in ise oynadığı bölüm başına 25 bin lira aldığı söyeniyor.