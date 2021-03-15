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Teşkilat Çukurambar nerededir? Ankara Çukurambar hakkında bilgiler

Çukurambar, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir. İşte Çukurambar hakkında detaylar...

15 Mart 2021 Pazartesi 00:22
Teşkilat Çukurambar nerededir? Ankara Çukurambar hakkında bilgiler
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Çukurambar, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir. 2000’li yıllarda gecekondu semti olan Çukurambar günümüzde popüler bir mekan olmuştur. Çok çeşitli ulaşım imkanları bulunan Çukurambar semtine Söğütözü metro istasyonu oldukça yakın bir mesafededir. Birçok bürokrat, bakan ve milletvekili de burada oturmaktadır.
 

Çukurambar nerede?

 
Ankara’da bulunan Çankaya ilçesinin bir semti ve aynı adı taşıyan bir mahallesidir. Kızılay'a yaklaşık 3,5 km mesafededir. 2000'li yıllara kadar bir gecekondu semti olan Çukurambar, kentsel dönüşümle beraber Ankara'da bulunan en lüks semtlerden biri haline gelmiştir. 
 
Semtin kuzeyinde Söğütözü mahallesi, güneyinde İşçi Blokları mahallesi ve Ehlibeyt mahallesi, batısında Üniversiteler mahallesi, doğusunda Balgat mahallesi ve Nasuh Akar mahallesi, yer almaktadır.
 
Sınırları doğuda Konya Yolu, kuzeyde Eskişehir Yolu, batıda ise ODTÜ'ye dayanmaktadır.
 
Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç gibi pek çok ünlü siyasetçinin ikamet ettiği Çukurambar’da, Çankaya Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi de yer almaktadır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TOBB ETÜ bu semte oldukça yakındır. Yine birçok ünlü marka ve firmanın şubesi de burada bulunmaktadır.

Tabiat Tarihi Müzesi, Arı Okulları, Arjantin İlköğretimokulu, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi ve Bayındır Hastanesi de bu semttedir.

Çukurambar Muhtarlık iletişim bilgileri

 
Çukurambar semtinin muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak’tır.
Adres: Öğretmenler Caddesi No: 17 Çukurambar / Ankara. 
Telefon: 0312 285 7744
 

Ulaşım imkanları nelerdir?

 
Merkezi konum ve çeşitli ulaşım imkanları olan Çukurambar semtine araç ile ulaşım için Eskişehir yolu üzerinden ya da Çetin Emeç Bulvarı üzerinden iki farklı şekilde giriş imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Balgat üzerinden de giriş yapmak mümkündür. Otobüs, dolmuş veya  taksi ile de ulaşıma elverişlidir. Tam olarak Çukurambar'da bir metro durağı olmasa da oldukça yakın mesafede metrodan inmek yoluyla da ulaşım olduğu söylenebilir.
 
 

Çukurambar’ın konu olduğu haberler

 

275 milyon gelir payı ödeyip gökdelen dikecek  (2012)

 
Çukurambar semtindeki arazi ve konut fiyatları rekora koşuyor. Toki'nin düzenlediği ihalede Çukurambar'daki 57 bin metrekarelik arazi, 275.2 milyon TL'lik gelir payı öneren Türkerler İnşaat'ın oldu. Türkerler bu araziye lüks konut olarak kullanılacak 4 adet gökdelen ve iş merkezi inşa etmeyi planlıyor. Gökdelenlerde lüks konut ve rezidanslar olacak. Her bina 25'i aşkın katlı olacak.
 

TOKİ Çukurambar arsasına 275 milyon liralık teklif geldi  (2012)

 
Çukurambar mahallesi'nde Gazi Üniversitesi'nce kampüs ve eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ'ye devredilen 57 bin 788 metrekarelik arsa, 275 milyon liraya alıcı buldu. 
 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın yeni cazibe merkezi Çukurambar mahallesi'ndeki 57 bin 788 metrekarelik arsayı rekor fiyata sattı. 
 
Gazi Üniversitesi'nce kampüs ve eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ'ye devredilen arsa için düzenlenen ihaleyi, 275 milyon 220 bin lira gelir payı öneren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ ile Gestaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. iş ortaklığı kazandı. 
 
Arsa karşılığı yapılan gelir paylaşımı projeleri, TOKİ'nin sosyal nitelikli konut faaliyetlerinin finansmanı açısından önem taşıyor. TOKİ, portföyündeki kıymetli arsaları, ''arsa karşılığı gelir paylaşımı modeliyle'' değerlendiriyor. 
 
Kamu kurumları için nitelikli hizmet binaları inşa eden TOKİ, bu kurumlara ait atıl durumdaki arsaları da değerlendirerek, Hazine'den kaynak almadan finansman sağlıyor. 
 

Hayat Sebla'nın 212 konutu ihale ediliyor ( 2009)

 
Ankara Çukurambar'daki konut projesi “Hayat Sebla Evleri”'nde yer alan 212 konut ve 10 işyeri bugün ihaleyle satışa çıkarılıyor.
Belediye, evleri arsası üzerine kat karşılığı yaptırarak almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Altan Raşit Civan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, satışa sunulan 2+1, 3+1, 4+1 ve çatıda dubleks dairelin lüks konutlardan oluştuğunu ifade ederek, evlerin ısı yalıtımlı, depreme dayanıklı olduğunu belirtti. Site içinde sosyal donatı ve rekreasyon alanlarının da bulunacağını bildiren Civan, vatandaşların moden kent hayatının tüm ayrıcalıklarından faydalanacağını söyledi.
 

TOKİ Ankara Çankaya'da gelir paylaşımı ihalesi açıyor ( 2012)

 
T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Çankaya Çukurambar Mahallesi için yapılacak olan gelir paylaşımı ihalesi 18 Eylül 2012 Salı günü 15.00'te yapılacaktır.
 
TOKİ tarafından Ankara Çankaya Çukurambar Mahallesi'nde 9101 ada 18 parsel ve 29102 ada 5 parselde arsa karşılığı gelir paylaşımı ihalesi açılıyor. 
 
TOKİ tarafından Ankara Çankaya Çukurambar Mahallesi için açılacak olan ihale, 18 Eylül 2012 Salı günü saat 15.00'te T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA'da başlayacaktır. www.toki.gov.tr


Son Güncelleme: 15.03.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
Ankaraçukurambar
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