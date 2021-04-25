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Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 25 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 20:03
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
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Trt1 7 Mart Pazar akşamı yayınlacak dizisi 'Teşkilat' MİT'i konu almasıyla merak uyandırıyor. Yeni bir maceraya başlayan Trt1, dizinin reytingleri nasıl olacak merak ediliyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin cast ekibi dikkatleri üzerine çekti. Profesyonel kadroyla çekileceği belirlenen dizinin Tespihçi Adem karakterini Yavuz Bingöl canlandırıyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir? 

1964 İstanbul doğumludur. Anne ve babası Kars'lıdır. Babasının mesleği icabı farklı illerde yaşadı. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarını kazanarak devam ettiği sıralarda anne ve babasının ayrılması ardından eğitimine ara verip İzmir'e döndü. Eve katkıda bulunmak için küçük yaşta çeşitli işler yaptı. Asıl işine geri dönen Bingöl, Teşkilat dizisinde akıl hocalığı yapacaktır. 

Teşkilat dizisinde Adem eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı ajanıdır. Yıllar önce emekli olup köşesine çekilse de Adem devlet aşığı bir adamdır; bu nedenle de yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ve kabiliyeti saha dışında MİT’e destek olarak sürdürür. Şimdilerde kendi halinde bir tespih dükkanı olan Adem’in Türkiye’de ve Orta Doğu da uçan kuştan haberi vardır.

MİT ekibinden Serdar, Adem denilen karaktere ara sıra giderek görüşür. Manevi konularda da fikir alışverişi yaparlar. Ekibin sırdaşı olmuştur.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DiziTRT1Yavuz BingölTeşkilat
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