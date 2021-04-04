Teşkilat Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Teşkilat Dizisinin Set Mekanları Nereler? Dizi Nerede Çekilecek?

Seyircilerin karşısına TRT 1 kanalıyla çıkacak olan Teşkilat dizisinin çekimleri için Ankara’ya set kuruluyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Teşkilat dizisi çekimleri Ankara’da gerçekleşecektir. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Mesut Akusta gibi isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu dizinin bir istihbarat dizisi konseptinde olacağı biliniyor. Türkiye’de istihbarat ve harp anlamında okulların, kuruluşların yer aldığı ve oldukça önemli olduğu ilimiz olan Ankara aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı’na da merkezlik yapmaktadır. Dizi bu sebeple Ankara’da çekiliyor. Bu tarz polisiye dizilerden biri olan Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi de Ankara’da çekilmiş ve simgesi haline gelmişti. Dizinin kurulduğu plato MİT’in Ankara’da bulunan binalarına benzer şekilde oluşturulmuş özel oluşturulmuş bir yerdir. Behzat Ç dizisinde olduğu gibi bu platoda da Ankara’nın önemli simgelerini ekranlarda görebileceğiz.

Dizi Ankara’nın Tam Olarak Neresinde Çekilecek? Hangi Mekanlar Kullanılacak?

Teşkilat dizisinde şehir olarak Ankara seçilmiştir. Dizide gerçekleşecek olan çekimlerde 15 Temmuz Milli Mücadele Meydanı da kullanılacaktır. Ulus Meydanı da kullanılacak mekanlar arasında yer almaktadır. Ankara’da çekilip şehrin işlek ve bilinen yerleri kullanılacağı için Ankara’yı bilen insanların çok daha iyi bileceği, bilmeyenlerin ise Ankara’yı daha yakından tanıma şansı bulacağı bir yönü olacak. Kullanılacak olan yerler oldukça işlek yerler olduğu için diziye özel hazırlıklar yapılacak. 15 Temmuz tarihinde Ankara’da saldırıya uğrayan MİT Merkez Binası yeni haliyle Bağlıca bölgesine binası yapılmış, Kale olarak anılan yeni yerleşim merkezine ise MİT’i taşımaya başlamışlardı. MİT’in Etimesgut ilçesindeki yerleşim yeri de Teşkilat dizisinde yer alacaktır fakat görselde kullanılan bu binanın gerçek hali olacaksa da çekimler, kurulan platoda eski bir fabrikada gerçekleşecektir.

Dizinin Çekimlerinde Yalnızca Ankara Kullanılmayacak

Teşkilat dizisi bir istihbarat dizisi olacağı için Ankara’da çekilecek. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde yalnızca Ankara’nın kullanılmadığını da göreceğiz. Dizinin asıl çekileceği mekan olan Ankara’dan fazla uzaklaşmadan, Ankara’ya konum olarak yakın olan şehirler de kullanılacaktır. Dizide genel anlamda Ankara merkezli olmak üzere Eskişehir ve Kırıkkale’de bulunan doğal mekan ve yapılar da kullanılacak. İstihbarat ekibinin gerçekleştireceği operasyonların dış merkezli olanları için de Kırıkkale ve Eskişehir’de bulunan bazı belirlenmiş bölgeler kullanılacak. Genel anlamıyla seyircinin ilgisini toplayacağı düşünülen dizi İç Anadolu Bölgesi’nden uzaklaşmayacak, askeri dizi olmasının verdiği gerekçeyle operasyonların gerçekleşmesi açısından İç Anadolu bozkırının kullanılması avantajı olacaktır.