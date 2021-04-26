Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan Teşkilat dizisi 9. Bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra merak edilmeye başlandı. 2 Mayısıs Pazar akşamı yayınlanacak olan Teşkilat dizisinin 9. Bölüm fragmanı araştırılıyor. İstihbaratın anlatıldığı dizi yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile takip edilirken iddialı oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor.

Teşkilat 8. Bölümde neler yaşandı?

Ekip, Fadi’nin kurduğu kumpastan kurtulurken Mete Başkan’a düzenlenen saldırı ile şoka uğrar. Karargah Mete Başkan’ın intikamını almak için harekete geçer.

Mete’ye yapılan saldırı sonrasında fail Fadi’ye erişmek için her yolu denerken Fadi ortadan kaybolmuştur. Uzay’ın bulduğu ipucu ile harekete geçer. Fadi’nin yeğeni Kasım Firawi aracılığıyla ulaşılmaya çalışır. Ancak büyük bir sorun vardır. Kasım İsrail’de bulunan bir hapishanede tutulmaktadır.

Fadi’ye ulaşmak için Kasım’ı kullanmaya karar veren ekip büyük bir kumar oynar. Ekibin Kasım’a ulaşacağının haberini alan Fadi ise tüm imkanlarını kullanmaya başlar.