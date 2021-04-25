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Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm

TRT 1 ekranlarına gelen reytinglerde 1.sırada yer alan Teşkilat dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Başkan Mete iyileşecek mi? Fadi'yi bulacaklar mı? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Detaylı şekilde haberimizde yer almaktadır.

25 Nisan 2021 Pazar 21:45
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
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Teşkilat dizisi 8.bölüm

TRT 1 ekranlarında başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenilen Teşkilat dizisi reytinglerde 1.sırada yer almaktadır. 

Mete Başkan drone saldırı ile vurularak hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alına Mete başkan, suikasta engel olamayan Serdar olayın şokunu üzerinden atamadı. Ekip karargahta toplanıp Başkan Mete’nin intikamı için toplantı yaparlar. 

Başkan Mete’ye bunu yapan fail Fadi ’ye ulaşmak için ekip peşine düşsede Fadi önlemlerini çoktan almış ve ortadan kaybolmuştur. Bunun üzerine Uzay bir ipucu bulur ve Fadi’nin yeğeni olan Kasım üzerinden ulaşılmasını planlanır. Fakat Kasım İsrail hapishanesinde tutulmaktadır. 

Ekip zeki bir yol seçer. Fadi yeğeni Kasım’ın peşinde Türk istihbaratının olduğunu öğrenir ve bütün seferberliğini harekete geçirir. 

Teşkilat dizisi oyuncuları

*Çağlar Ertuğrul

*Mesut Akusta

*Deniz Baysal

*Tuncer Salman

*Ezgi Eyüboğlu

*Nihat Altınkaya

*Ezgi Şenler

*Mehmet Usta

*Ahmet Uğur Say

*Yavuz Bingöl

*Serdar Yeğin

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTrt 1DiziOyuncuSon Bölüm
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