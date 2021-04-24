Teşkilat 8. bölüm fragmanı - Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümünde ne oldu?

TRT ekranlarının en çok sevilen ve syeredilen dizilerinden biri olan Teşkilat 25 Nisan pazar akşamı sekizinci bölümü yayınlanacak. Dizi fanatikleri sekizinci bölümde neler olacak şimdiden merak etmeye başladı. Çok merak edilen fragman sizlerle.

Saat 21.00'da yayınlanmaya başlayacak yeni bölümde; Mete başkan drone saldırısıyla yaralanmıştı. Bu bölümde hastaneye yatırılacak Mete için ameliyat masası hazırlanır. Tüm güvenlik önlemlerine rağmen suikasttan kurtulamayan ekipte Serdar büyük bir şok geçirir. Fadi'nin saldırısından kurtulan ekip Mete başkana yapılan saldırı sponrası ekipte büyük bir şaşkınlık vardır. Merkezde buluşan ekip yapılan saldırıların intikamını almaya karar verir.

Saldırının faili Fadi'yi yakalamak için türlü yollar denenmesine rağmen daha önceden tedbirli olan Fadi izini kaybettirmeyi başarır. Uzay durmaz Fadi'yi bulmak için bir ipucu bulur ve ekiple paylaşır. Fadi'nin en yakınında olan isim ve aynı zamanda yeğeni olan Kasım üzerinden ona ulaşılmaya çalışılır. Ancak büyük bir engel vardır Kasım'a ulaşmak için. Kasım İsrail hapishanelerindedir.

Dizi hakkında kısa bilgi

Kasım'ı İsrail hapishanelerinden kaçırmak için zekice bir plan kuran ekip hemen harekete geçer. Bu durumu öğrenen Fadi de hemen harekete geçer ve karşı plan yapar.

Dizi isminden de anlaşılacağı üzere istihbarat konusunu ele almaktadır. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Yağız Alp Akaydın oturuyor. Dizinin yapımcılığını da ünlü yapım şirketi TİM B şirketi üstleniyor. Dizide konu özel olarak kurulmuş bir ekibin etrafında gelişiyor. Ekibin gizemli hayatı da bazen dizi de yer alıyor ve izleyiciler ile buluşuyor.