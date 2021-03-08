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Teşkilat 2. bölüm tanıtım fragmanı

TRT 1 ekranlarında 7 Mart tarihi ile yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisi tüm Türkiye tarafından oldukça beğenilerek izlendi. 1.bölümün yayınlanmasının ardından 2. bölüm fragmanını veren dizi oldukça merak edilmeye devam ediyor. Çekimlerine başkent Ankara’da devam eden Teşkilat dizisinin 2.bölüm tanımı fragmanı sizlerle

08 Mart 2021 Pazartesi 13:05
Teşkilat 2. bölüm tanıtım fragmanı
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TRT 1 ekranlarına bomba gibi düşen Teşkilat dizisi birinci bölümün yayınlanmasının ardından reyting rekorları kırdı. İddialı ve dikkat çekici senaryoları ile Türkiye toplumunun hassas olduğunu konuları ele alan başarılı yapım, güçlü oyuncu kadrosuna yer veriyor. Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul sarf etmiş olduğu oyunculuk ile birçok kişiyi mest ederken dizide yer alan güçlü kadın profilleri ise Türkiye’nin yüreğini kabartmaya yetti. 

Teşkilat 2. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından nefesleri kesen dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarını anlatıyor.

Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu

Güçlü kadrodan oluşan dizide Mete Bey’i canlandıran Mesut Akusta öncülüğünde güçlü ve dinamik bir kadro oluşturulacak. Oluşacak bu ekip yurt içi ve yurt dışı görevlerde yer alacak.

Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal Yurtcu ise MİT’te çalışan bir çocuk annesi ve vatanını çok seven güçlü bir kadını canlandırıyor.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman),

Pınar (Ezgi Şenler)

Hulki (Nihat Altınkaya)

Uzay (Serdar Yeğin)

Gürcan’la (Ahmet Uğur Say)

oyuncuları ise verilen görevleri için aileleri kendilerini öldü bilecek. Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul ise dizide başrol oyuncu olarak yer alıyor. Vatan sevdalısı Çağlar’ın sevgilisi Ceren (Ezgi Eyüboğlu) ise ajan çıkıyor.

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Teşkilat dizisi başkent Ankara’da çekiliyor. Ankara’nın birçok yerinde çekimleri devam eden dizi özellikle Keçiören, Akyurt, Altındağ, Gölbaşı, Polatlı Çankaya gibi ilçelerde çekiliyor.


https://youtu.be/QdGLq-gHvkE


Son Güncelleme: 08.03.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDiziTrt 12.fragman
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