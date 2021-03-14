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Teşkilat 2. bölüm izle - 14 Mart Pazar Trt 1 Teşkilat son bölüm canlı izle

Teşkilat dizisi yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden çok fazla olumlu yanıt aldı. Uzun soluklu olması beklenen dizinin 1.Bölümün reyting sıralaması üst sıralarda yer aldı. TRT 1'de Pazar günleri seyirciyle buluşan dizinin 2.bölümü merakla bekleniyor. Teşkilat dizisi hakkında her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Teşkilat dizisinin detayları...

14 Mart 2021 Pazar 22:05
Teşkilat 2. bölüm izle - 14 Mart Pazar Trt 1 Teşkilat son bölüm canlı izle
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Türkiye’de sosyal medyada ilk bölümüyle çok fazla yankılar bırakan TRT1’in yeni dizisi Teşkilat  2.bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümden itibaren çekimleri Ankara’da yapılan dizinin 1.bölümü reyting sıralarında üst sıralarda yer aldı .

1.Bölüm’ün konusu

Türkiye’ye karşı harekete geçmiş olan  örgütün , planlarını işleyerek ,tüm dünyada dikkatleri üzerine toplayan Türkiye’nin yapmış olduğu İHA ve SİHA programlarını hedef almaktadır. Bundan dolayı bu planlara karşı MİT( Milli İstihbarat Teşkilatı) gizli bir ekip kurarak harekete geçer.

İstihbarat konusunda oldukça deneyimli olan Mete Bey tarafından kurulan bu ekip yurt içi ve yurt dışında tehdit oluşturan hareketlenmelere karşı gizli operasyonlar gerçekleştirecektir. Bu operasyonların etkinliği ve başarısının üst düzeyde olması için ekip içerisindeki herkesin kağıt üzerinde ve resmi olarak ölmüş olmaları gerekmektedir.

İlk bölümde Mete Bey ekip için düşündüğü Zehra , Hakkı Dayı , Pınar, Hulki , Uzay ve Gürcanla tek tek görüşme gerçekleştirerek , her birine etrafında insanların kendilerini ölmüş olarak bilmesi gerektiğini söyleyerek bu teklifi kabul etmelerini bekler.

 Teşkilat için en iyi istihbaratçılar seçilirken, oluşturulacak bu ekip için liderlik görevinin ekip içerisindeki en gözde kişi olan Serdar Kılıçaslan seçilmiştir. Serdar bu görevi öğrendikten sonra vatan görevi ve aşık olduğu insan arasında kalır. Kendi alanlarında uzman olan bu ekip dönüşü olmayan bir yola girdiklerini fark ederler.

Teşkilat dizisinin 1.bölümünü  aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

Dizi nerede çekiliyor?

Özel olarak tasarlanmış ve gerçek bir operasyon gerçekleştiriyormuş gibi hazırlanan tüm mekanlar Ankara’da bulunmaktadır. Başkent’te ilk defa bu büyüklükte  bir prodüksiyon hazırlanmıştır. Bu dizi ekranlara gelirken Milli İstihbarat Teşkilatı’nın savaş teknolojisinde kullandığı yöntem ve araçlar tv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Teşkilat’ın Konusu

İlk kez tüm gerçeklikliğiyle isimsiz kahramanların hikayeleri televizyon ekranlarına gelecek. Oyuncular bu dizi için özel bir şekilde hazırlandı. Hayat verecekleri karakterler için , oyuncular çok detaylı bir araştırmalar yaparak  ve gerçek olaylara ait dökümanları inceleyerek konuyla ilgili uzmanlardan destek aldılar. MİT’ın kuruluşundan itibaren göstermiş olduğu muhteşem başarılar ve nefes kesici hikayeler, Teşkilat  dizisiyle hayat bulmuş olacak.

Hangi oyuncular hangi karakterleri oynayacak?

Mete Bey rolüyle ekranlara gelecek kişi Mesut Akusta, Serdar Kılıçaslan rolünü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Zehra karakterini Deniz Baysal Yurtcu, Hakkı Dayı rolünü Tuncer Salman, Pınar karakterini Ezgi Şenler, Hulki rolünü Nihat Altınkaya, Uzay karakterini Serdar Yeğin , Gürcan karakterini Ahmet Uğursay ve Ceren karakterini Ezgi Eyüboğlu canlandıracak.

Dizinin yayınlanacak olan 2. bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

Dizinin Künyesi

Dizinin Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar

Senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu

Muziğini Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcısı Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni Aras Demiray ve Genel Sanat Yönetmeni Nilüfer Çamur olacak.

 

 

 

 




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:05
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Teşkilat DizisiTrt 1 TeşkilatÇağlar Ertuğrul Teşkilat
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