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Teşkilat 14.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti TRT 1

Teşkilat 14.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Teşkilat son bölüm büyük bir heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm özetini gündeme getirdi. Teşkilat 6 Haziran 2021 Pazar günü 14.yeni bölümüyle yayınlanacak. Teşkilat 14.bölüm fragmanı HD izle şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:29
Teşkilat 14.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti TRT 1
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Teşkilat 14.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Teşkilat 14.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı Teşkilat 14.bölüm izle 6 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Teşkilat 14.bölüm fragmanı

Teşkilat 14.bölüm canlı yayın 6 Haziran 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazar saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Teşkilat 14.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 14.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, Teşkilat yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Teşkilat Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Türkiye’ye getirilen Fadi, Kale’ye karşı yapılması düşünülen saldırıyı anlatması için sorguya alınır. Ancak her şeyi anlatmaz. Fadi’nin yakalanmasına rağmen Şef, büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verir.

Karargahta yapılan değerlendirmeye göre Ceren için yolun sonu gelir. Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantıları ile birlikte yakalanması için operasyon yapılır. Bu sırada büyük bir saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlara çıkar.

Planlanan saldırının detaylarını öğrenmek için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’dan yardım alır. Kale’ye karşı yapılacak büyük saldırıyı engellemek için herkes mücadele verir. Ancak ekibi çok büyük bir sürpriz bekler.

TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Teşkilat konusu ne?

Özel kurulan bir teşkilat ekibi gizemli ve ülkeyi derinden sarsacak olan birçok olayla yakında ilgilenip, oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Teşkilat oyuncuları kim?

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu yer alırken dizide bu ikiliye Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin gibi isimler eşlik etmektedir.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 31.05.2021 23:29
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FragmanTrt 1Teşkilat
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