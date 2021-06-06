Teşkilat 14. bölüm TRT 1 canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 6 Haziran 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Teşkilat 6 Haziran Pazar günü saat 20:00’de 14.yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümleri önümüzde sezon ekranlarda olacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Teşkilat 14.bölüm özet

Türkiye’ye getirilen Fadi, Kale’ye karşı yapılması düşünülen saldırıyı anlatması için sorguya alınır. Ancak her şeyi anlatmaz. Fadi’nin yakalanmasına rağmen Şef, büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verir.

Karargahta yapılan değerlendirmeye göre Ceren için yolun sonu gelir. Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantıları ile birlikte yakalanması için operasyon yapılır. Bu sırada büyük bir saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlara çıkar.

Planlanan saldırının detaylarını öğrenmek için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’dan yardım alır. Kale’ye karşı yapılacak büyük saldırıyı engellemek için herkes mücadele verir. Ancak ekibi çok büyük bir sürpriz bekler.

Teşkilat son bölüm özet

Fadi hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olarak gördüğü Kasım’ı ortadan kaldırmak ister. Fadi’nin üvenini kaybettiğini hisseden Leyal ona olan sadakatini göstermek için bu görevi kendi başına yerine getirmek ister. Ceren’e Kasım’ı bulmasını söyler.

Bu sırada ekip Fadi’yi bulmak için yoğun bir çalışma içine girer. Kasım’ın verdiği bilgilere göre Fadi’nin herkesten sakladığı oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın Fadi’nn oğlunun Paris’e gönderilmesine karar verir. Gürcan’da ilk kez bu görevle sahaya çıkacaktır. Ceren Kasım’ın yerini bulmaya devam eder. Serdar ile birlikte kurulan tuzaktan ikili kaçırılır. Serdar işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemeye zorlanacaktır.

Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşmak için Pınar sahte kimliklerle hazırlanarak Amir’in sahibi olduğu sosyal medya şirketine girmeye çalışır. Gürcan’ın yardım etmesi sonucu mülakata hazırlanan Pınar Amir’i etkileyerek işe girmeye çalışacaktır. Leyal Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken Fadi’nin Paris’te olduğu bilgisini alan ekip karşı bir sürpriz hazırlar.

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Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.

Teşkilat konusu ne?

Türkiye’nin gizli servis ekiplerinden biri olan Mete Başkan ve ekibi Teşkilat’ın emirlerine göre görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’deki yaşanacak olaylara karşı hazırlıklı olan ekip milli istihbaratın kuruluşundan itibaren ülkenin bekası için gece gündüz demeden çalışan kahramanlar bu dizide net şekilde gösterilmektedir.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler yer alıyor. Bu isimlere dizide Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur gibi isimler eşlik etmektedir.