Teşkilat 13. bölüm fragmanı yayında! Teşkilat 13. yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat 13.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Teşkilat 13.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı Teşkilat 13.bölüm izle 30 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Teşkilat 13.bölüm fragmanı

Teşkilat 13.bölüm canlı yayın 30 Mayıs 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazar saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Teşkilat 12.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, Teşkilat yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Teşkilat Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Fadi hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olarak gördüğü Kasım’ı ortadan kaldırmak ister. Fadi’nin üvenini kaybettiğini hisseden Leyal ona olan sadakatini göstermek için bu görevi kendi başına yerine getirmek ister. Ceren’e Kasım’ı bulmasını söyler.

Bu sırada ekip Fadi’yi bulmak için yoğun bir çalışma içine girer. Kasım’ın verdiği bilgilere göre Fadi’nin herkesten sakladığı oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın Fadi’nn oğlunun Paris’e gönderilmesine karar verir. Gürcan’da ilk kez bu görevle sahaya çıkacaktır. Ceren Kasım’ın yerini bulmaya devam eder. Serdar ile birlikte kurulan tuzaktan ikili kaçırılır. Serdar işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemeye zorlanacaktır.

Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşmak için Pınar sahte kimliklerle hazırlanarak Amir’in sahibi olduğu sosyal medya şirketine girmeye çalışır. Gürcan’ın yardım etmesi sonucu mülakata hazırlanan Pınar Amir’i etkileyerek işe girmeye çalışacaktır. Leyal Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken Fadi’nin Paris’te olduğu bilgisini alan ekip karşı bir sürpriz hazırlar.

TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Teşkilat konusu ne?

Özel kurulan bir teşkilat ekibi gizemli ve ülkeyi derinden sarsacak olan birçok olayla yakında ilgilenip, oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Teşkilat oyuncuları kim?

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu yer alırken dizide bu ikiliye Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin gibi isimler eşlik etmektedir.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.