Teşkilat 12.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1

Teşkilat 12.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Teşkilat 12.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı Teşkilat 12.bölüm izle 23 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Teşkilat 12.bölüm fragmanı

Teşkilat 12.bölüm canlı yayın 23 Mayıs 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazar saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Teşkilat 12.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 12.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, Teşkilat yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Teşkilat Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Türkiye’ye dönen ekip şimdi de Suriye’deki Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrasında harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerin ve hava sahasının korunması adına KORAL sistemlerinin bölgeye güvenli şekilde teslim edilmesine karar verilir.

Nefes kesen bir yolculuğun ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile birlikte kritik bilgiler verir. Ekip Fadi’nin para işlerini yöneten muhasebeciyi takibe alır. Muhasebecinin Suriye’ye gideceği bilgisinin ardından Mete Bey Suriye’ye Fadi’yi gönderir.

Ceren ise şeften aldığı emirle KORAL’ın kurulumuna ait bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağında Suriye’ye iniş yapar. Hava limanında Fadi ve muhasebeciyi dinlemeye başlayan ekip muhasebecinin zaafını öğrenip Fadi’yi aradan çıkarak bir plan yapar.

TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Teşkilat konusu ne?

Özel kurulan bir teşkilat ekibi gizemli ve ülkeyi derinden sarsacak olan birçok olayla yakında ilgilenip, oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Teşkilat oyuncuları kim?

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu yer alırken dizide bu ikiliye Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin gibi isimler eşlik etmektedir.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.