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Teşkilat 12. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm izle!

Mayıs 24 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Teşkilat 12. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm izle! haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:29
Teşkilat 12. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm izle!
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 23 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Teşkilat 23 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 12.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Teşkilat 12.bölüm özet

Fadi hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olarak gördüğü Kasım’ı ortadan kaldırmak ister. Fadi’nin üvenini kaybettiğini hisseden Leyal ona olan sadakatini göstermek için bu görevi kendi başına yerine getirmek ister. Ceren’e Kasım’ı bulmasını söyler.

Bu sırada ekip Fadi’yi bulmak için yoğun bir çalışma içine girer. Kasım’ın verdiği bilgilere göre Fadi’nin herkesten sakladığı oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı’nın Fadi’nn oğlunun Paris’e gönderilmesine karar verir. Gürcan’da ilk kez bu görevle sahaya çıkacaktır. Ceren Kasım’ın yerini bulmaya devam eder. Serdar ile birlikte kurulan tuzaktan ikili kaçırılır. Serdar işkenceyle Kasım’ın nerede olduğunu söylemeye zorlanacaktır.

Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşmak için Pınar sahte kimliklerle hazırlanarak Amir’in sahibi olduğu sosyal medya şirketine girmeye çalışır. Gürcan’ın yardım etmesi sonucu mülakata hazırlanan Pınar Amir’i etkileyerek işe girmeye çalışacaktır. Leyal Kasım’a ulaşarak Fadi’ye sürpriz yapmak isterken Fadi’nin Paris’te olduğu bilgisini alan ekip karşı bir sürpriz hazırlar.

Teşkilat son bölüm özet

Türkiye’ye dönen ekip şimdi de Suriye’deki Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrasında harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerin ve hava sahasının korunması adına KORAL sistemlerinin bölgeye güvenli şekilde teslim edilmesine karar verilir.

Nefes kesen bir yolculuğun ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile birlikte kritik bilgiler verir. Ekip Fadi’nin para işlerini yöneten muhasebeciyi takibe alır. Muhasebecinin Suriye’ye gideceği bilgisinin ardından Mete Bey Suriye’ye Fadi’yi gönderir.

Ceren ise şeften aldığı emirle KORAL’ın kurulumuna ait bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağında Suriye’ye iniş yapar. Hava limanında Fadi ve muhasebeciyi dinlemeye başlayan ekip muhasebecinin zaafını öğrenip Fadi’yi aradan çıkarak bir plan yapar.

Teşkilat 11.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.

Teşkilat konusu ne?

Türkiye’nin gizli servis ekiplerinden biri olan Mete Başkan ve ekibi Teşkilat’ın emirlerine göre görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’deki yaşanacak olaylara karşı hazırlıklı olan ekip milli istihbaratın kuruluşundan itibaren ülkenin bekası için gece gündüz demeden çalışan kahramanlar bu dizide net şekilde gösterilmektedir.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler yer alıyor. Bu isimlere dizide Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur gibi isimler eşlik etmektedir.



Son Güncelleme: 24.05.2021 12:29
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Canlı İzleTrt 1Teşkilat
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