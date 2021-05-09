Teşkilat 11.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1

Teşkilat 11.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Teşkilat 11.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı Teşkilat 11.bölüm izle 16 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Teşkilat 11.bölüm fragmanı

Teşkilat 11.bölüm canlı yayın 16 Mayıs 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazar saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Teşkilat 11.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, Teşkilat yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Teşkilat Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Kasım Firavi takasının ardından Türkiye’ye dönmek için uçağa binen Serdar ve Zehra uçakta yaşanan arıza nedeniyle acil iniş yapar. Yunanistan’a iniş yapan uçak tamir olana kadar Serdar Zehra ve Kasım bir otelde kalacaktır. Ancak Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır.

Teşkilat konusu ne?

Kasım’ı kurtarmak isteyen Fadi Yunanistan’daki eski dostuna haber verir. Stefanos ve adamları Kasım’ı almak için otele gelir. Serdar ve Zehra’ya uçağın sabote edildiği bilgisi gelmiştir. Bu bilginin ardından otelden çıkan ekip, Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmek için plan yapar. Bu plan çok zorlu olmasının yanı sıra ekibin kendilerini açık etmemeleri de gerekmektedir.

Özel kurulan bir teşkilat ekibi gizemli ve ülkeyi derinden sarsacak olan birçok olayla yakında ilgilenip, oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Teşkilat oyuncuları kim?

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Ezgi Eyüboğlu yer alırken dizide bu ikiliye Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin gibi isimler eşlik etmektedir.