Teşkilat 11. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 16 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Teşkilat 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 11.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Teşkilat 11.bölüm özet

Türkiye’ye dönen ekip şimdi de Suriye’deki Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrasında harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerin ve hava sahasının korunması adına KORAL sistemlerinin bölgeye güvenli şekilde teslim edilmesine karar verilir.

Nefes kesen bir yolculuğun ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile birlikte kritik bilgiler verir. Ekip Fadi’nin para işlerini yöneten muhasebeciyi takibe alır. Muhasebecinin Suriye’ye gideceği bilgisinin ardından Mete Bey Suriye’ye Fadi’yi gönderir.

Ceren ise şeften aldığı emirle KORAL’ın kurulumuna ait bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağında Suriye’ye iniş yapar. Hava limanında Fadi ve muhasebeciyi dinlemeye başlayan ekip muhasebecinin zaafını öğrenip Fadi’yi aradan çıkarak bir plan yapar.

Teşkilat son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kasım Firavi takasının ardından uçuş sırasında arıza veren uçak düşmeye başlar. Büyük bir panik havası oluşur ve uçak acil iniş yapmak zorunda kalır. Yunanistan’a inmek zorunda olan uçakta başka bir sorun daha vardır. O da Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağıdır. Serdar ve Zehra, Kasım ile birlikte bir otele girer.

Otele girişte pasaport kontrolü yapılırken gerginlik çok büyüktür. Uçak tamir edilinceye kadar ekip otelde kalmak zorundadır. Fadi ise yeğeni Kasım’ın olduğu uçağın düştüğü bilgisini alıp çok üzülür. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek isteyen Fadi, Yunanistan’daki eski dostu Stefanos’u arar. Uçak tamir edilirken uçağın sabote edildiği anlaşılır.

Bu durumun ardından Serdar ve Zehra acil olarak Yunanistan’dan çıkmak üzere plan yapar. Stefanos’un adamları ise kaldıkları otele gelmişlerdir bile. Yapılan kaçış planı çok zorlu olmakla birlikte deşifre olmalarına da neden olabilir.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.

Teşkilat konusu ne?

Türkiye’nin gizli servis ekiplerinden biri olan Mete Başkan ve ekibi Teşkilat’ın emirlerine göre görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’deki yaşanacak olaylara karşı hazırlıklı olan ekip milli istihbaratın kuruluşundan itibaren ülkenin bekası için gece gündüz demeden çalışan kahramanlar bu dizide net şekilde gösterilmektedir.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler yer alıyor. Bu isimlere dizide Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur gibi isimler eşlik etmektedir.

Teşkilat 11.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.