İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Teşkilat 11. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle

Teşkilat 11.bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan Teşkilat tek parça ve kesintisiz olarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de TRT 1’den ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Teşkilat yeni bölüm canlı izle, Teşkilat son bölümü ne zaman sorularını araştırıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 23:35
Teşkilat 11. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 16 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Teşkilat 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 11.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Teşkilat 11.bölüm özet

Türkiye’ye dönen ekip şimdi de Suriye’deki Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrasında harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerin ve hava sahasının korunması adına KORAL sistemlerinin bölgeye güvenli şekilde teslim edilmesine karar verilir.

Nefes kesen bir yolculuğun ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile birlikte kritik bilgiler verir. Ekip Fadi’nin para işlerini yöneten muhasebeciyi takibe alır. Muhasebecinin Suriye’ye gideceği bilgisinin ardından Mete Bey Suriye’ye Fadi’yi gönderir.

Ceren ise şeften aldığı emirle KORAL’ın kurulumuna ait bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağında Suriye’ye iniş yapar. Hava limanında Fadi ve muhasebeciyi dinlemeye başlayan ekip muhasebecinin zaafını öğrenip Fadi’yi aradan çıkarak bir plan yapar.

Teşkilat son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kasım Firavi takasının ardından uçuş sırasında arıza veren uçak düşmeye başlar. Büyük bir panik havası oluşur ve uçak acil iniş yapmak zorunda kalır. Yunanistan’a inmek zorunda olan uçakta başka bir sorun daha vardır. O da Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağıdır. Serdar ve Zehra, Kasım ile birlikte bir otele girer.

Otele girişte pasaport kontrolü yapılırken gerginlik çok büyüktür. Uçak tamir edilinceye kadar ekip otelde kalmak zorundadır. Fadi ise yeğeni Kasım’ın olduğu uçağın düştüğü bilgisini alıp çok üzülür. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek isteyen Fadi, Yunanistan’daki eski dostu Stefanos’u arar. Uçak tamir edilirken uçağın sabote edildiği anlaşılır.

Bu durumun ardından Serdar ve Zehra acil olarak Yunanistan’dan çıkmak üzere plan yapar. Stefanos’un adamları ise kaldıkları otele gelmişlerdir bile. Yapılan kaçış planı çok zorlu olmakla birlikte deşifre olmalarına da neden olabilir.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.

Teşkilat konusu ne?

Türkiye’nin gizli servis ekiplerinden biri olan Mete Başkan ve ekibi Teşkilat’ın emirlerine göre görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’deki yaşanacak olaylara karşı hazırlıklı olan ekip milli istihbaratın kuruluşundan itibaren ülkenin bekası için gece gündüz demeden çalışan kahramanlar bu dizide net şekilde gösterilmektedir.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler yer alıyor. Bu isimlere dizide Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur gibi isimler eşlik etmektedir.

Teşkilat 11.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 16.05.2021 23:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Canlı İzleTrt 1Teşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Teşkilat 11. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Kefaret 26. bölüm Fox TV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
Survivor 2021 95. bölüm fragmanı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 14. Bölüm fragmanı izle
Akıncı 21. bölüm fragman izle - Akıncı 21 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 106. Bölüm fragmanı izle
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Payitaht Abdülhamid 152. bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid 152. yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda 38. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TV8
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 29. Bölüm fragmanı izle
Mucize Doktor 63.bölüm fragmanı ve 20 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm tek parça izle!
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2021 Makedonya yaşam şartları nasıl?
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Crypto Prophecies (TCP) coin nedir? TCP Token açıklaması
Kefaret 27.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Hava durumu nasıl olacak? 16 Mayıs 2021 Pazar bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar
Masum 421.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.