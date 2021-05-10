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Teşkilat 10. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle!

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Teşkilat 10. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle! haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 10 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
Teşkilat 10. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle!
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 9 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Teşkilat 9 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de 10.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Teşkilat 10.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Teşkilat 10.bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kasım Firavi takasının ardından uçuş sırasında arıza veren uçak düşmeye başlar. Büyük bir panik havası oluşur ve uçak acil iniş yapmak zorunda kalır. Yunanistan’a inmek zorunda olan uçakta başka bir sorun daha vardır. O da Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağıdır.

Serdar ve Zehra, Kasım ile birlikte bir otele girer. Otele girişte pasaport kontrolü yapılırken gerginlik çok büyüktür. Uçak tamir edilinceye kadar ekip otelde kalmak zorundadır. Fadi ise yeğeni Kasım’ın olduğu uçağın düştüğü bilgisini alıp çok üzülür. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek isteyen Fadi, Yunanistan’daki eski dostu Stefanos’u arar.

Uçak tamir edilirken uçağın sabote edildiği anlaşılır. Bu durumun ardından Serdar ve Zehra acil olarak Yunanistan’dan çıkmak üzere plan yapar. Stefanos’un adamları ise kaldıkları otele gelmişlerdir bile. Yapılan kaçış planı çok zorlu olmakla birlikte deşifre olmalarına da neden olabilir.

Teşkilat son bölüm özet

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Drone saldırısı sonucu Mete Başkan hastaneye kaldırılmıştı. Acil olarak ameliyata alınan başkanın ardından ekipte gerilmeler yaşandı. Serdar suikastı fark etmesine karşın engel olmadığı için çok kızgındır. Karargahta bir araya gelen ekip başkanın intikamını almak için işe koyulur.

Mete’ye yapılan saldırının Fadi tarafından yapıldığı veya Fadi’nin olayla ilişkisi olduğu düşünülür. Ekip Fadi’nin peşine düşer. Fadi’nin yeğeni Kasım Firawi üzerinden ona ulaşmayı düşünen ekip, Kasım’ı almak için İsrail hapishanesine girmek zorundadır.

Teşkilat nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Ankara’da hazırlanan özel stüdyolarda gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında yapılacak dış çekimler için senaryo gereği şehir veya ülke dışında da çekimler yapılmaktadır.

Teşkilat konusu ne?

Türkiye’nin gizli servis ekiplerinden biri olan Mete Başkan ve ekibi Teşkilat’ın emirlerine göre görevlerini yerine getirmektedir. Türkiye’deki yaşanacak olaylara karşı hazırlıklı olan ekip milli istihbaratın kuruluşundan itibaren ülkenin bekası için gece gündüz demeden çalışan kahramanlar bu dizide net şekilde gösterilmektedir.

Teşkilat dizisi oyuncuları

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Ezgi Şenler yer alıyor. Bu isimlere dizide Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur gibi isimler eşlik etmektedir.

 

 





Son Güncelleme: 10.05.2021 13:35
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Canlı İzleTrt 1Teşkilat
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