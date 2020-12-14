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Terken Hatun kimdir ve neden ölmüştür? Terken Hatun'un hayatı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Terken Hatun'u tarihte önemli yere sahip kadınlardan birisidir. Devlet yönetiminde etkisi bulunan ve seferler düzenleyen Terken Hatun Selçuklu Devleti'nin hükümdarı I.Melikşah'ın karısıdır.

14 Aralık 2020 Pazartesi 08:13
Terken Hatun kimdir ve neden ölmüştür? Terken Hatun'un hayatı
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Terken Hatun’un gerçekte kim olduğu ve nasıl hayatını kaybettiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Terken Hatun Kimdir?

Terken diğer ismi ile Celaliye Hatun, Batı Karahanlı İbrahim Tamgaç Han’ın kızıdır. 1060’lı yıllarda Selçuklu sultanı Melikşah ile evlenmiş ve evliliğinden Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud isimlerinde dört çocuğu olmuştur.

Terken Hatun, devlet yönetiminde etkisi olmuş bir isimdir. Üvey oğlu olan Berkyaruk’un tahta geçmemesi için mücadeleler vermiş, kızının eşi olan Muktadi’nin oğlu adına hutbe okumasını sağlamıştır. Seferler düzenleyen Terken Hatun üvey oğluna düzenlediği bir sefere giderken yolda rahatsızlanarak vefat etmiştir.

Terken Hatun Neden Öldü?

Terken Hatun üvey oğlu Berkyaruk’a düzenlediği seferin yenilgiye uğraması sonucunda iki orduyu birleştirmek için İsfahan’dan yola çıktı. Yolda rahatsızlanan Terken Hatun hayatını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 08:13
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Anahtar Kelimeler:
TerkenhatunUyanışSelçuklu
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