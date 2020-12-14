Terken Hatun kimdir ve neden ölmüştür? Terken Hatun'un hayatı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Terken Hatun’un gerçekte kim olduğu ve nasıl hayatını kaybettiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Terken Hatun Kimdir?

Terken diğer ismi ile Celaliye Hatun, Batı Karahanlı İbrahim Tamgaç Han’ın kızıdır. 1060’lı yıllarda Selçuklu sultanı Melikşah ile evlenmiş ve evliliğinden Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud isimlerinde dört çocuğu olmuştur.

Terken Hatun Neden Öldü?

Terken Hatun, devlet yönetiminde etkisi olmuş bir isimdir. Üvey oğlu olan Berkyaruk’un tahta geçmemesi için mücadeleler vermiş, kızının eşi olan Muktadi’nin oğlu adına hutbe okumasını sağlamıştır. Seferler düzenleyen Terken Hatun üvey oğluna düzenlediği bir sefere giderken yolda rahatsızlanarak vefat etmiştir.

Terken Hatun üvey oğlu Berkyaruk’a düzenlediği seferin yenilgiye uğraması sonucunda iki orduyu birleştirmek için İsfahan’dan yola çıktı. Yolda rahatsızlanan Terken Hatun hayatını kaybetti.