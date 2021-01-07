Terapist dizisindeki katil kim? Çetin karakterinin eşinin katili kim?

Terapist Dizisindeki Çetin’in Eşini Kim Öldürdü?

Dizinin yapımcılığını Gain Medya’nın üstlendiği Terapist dizisi gündem konusu olmaya devam ediyor. İlk haftasında 400.000’den fazla kullanıcı tarafından indirilen ve beklenenin üstünde başarı gösteren Terapist dizisi herkes tarafından sevilerek izleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk , Muhammet Uzuner, Murat Kılıç, İlayda Alişan ve Dolunay Soysert gibi usta isimler yer alıyor. Dizinin hikayesi de herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Dizi her ne kadar bir terapi dizisi olarak gösterilse de dizinin hikayesinin arkasında cinayet soruşturması çıkıyor.

Terapist dizisinde 5 kişilik terapi seansını yürüten deneyimli terapist Çetin’in hayatı aşık olduğu eşinin kanser olduğunu öğrenmesi ile bir anda değişmiştir. Eşinin kanseri çok hızlı bir şekilde ilermiş ve yoğun çalışma temposunda olan Çetin artık eşine de bakmak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı terapi seanslarına kısa bir süre ara verme kararı almıştır. Ancak bu verilecek olan ara terapiye gelen 5 danışanın çok sert tepkiler vermesine neden olacaktır. Herkes kendisini Çetin’in yerine gelen terapiste tekrardan kendilerini anlatmak istemiyorlar. Çetin’in terapiye devam etmesini istiyorlar ancak Çetin danışanlarına her şeye rağmen özel nedenlerinden dolayı terapiye devam edemeyeceğini açıklar.

Çetin tam dosyaları yeni bir terapiste devredecekken eve geldiğinde eşini bıçaklanmış olarak bulur ve eve asılan bir kağıt katilin kim olduğunu göstermektedir. Çetin evinde bulunan son danışma da aldığı notların yazılı olduğu kağıdı alır ve polislere bu kağıdın varlığından bahsetmez. Çetin bu işi polisin çözemeyeceğinden oldukça emindir. Katili kendi yöntemleriyle bulmaya çalışacaktır. İzleyiciler ise katilin kim olduğunu merak içinde araştırıyor.

Terapist dizisindeki Çetin’in katili hiç umulmayan birisi çıkacaktır. Dizideki katil en öfkeli karakter olan Çağdaş Onur Öztürk’ün canlandırdığı Kerem karakteri olduğu düşünülüyor. Kerem çok başarılı bir cerrah olmasından dolayı öfkelerini kontrol edebilen birisidir. Fakat katil kerem olmayabilir.

Bu cinayetin bir aşk cinayeti olduğu da düşünülmektedir. Dizi de İlayda Alişan’ın hayat verdiği Özlem Çetin’e aşık ancak Çetin ona yüz vermiyor. Özlemin de katil olması imkansızdır. Çünkü özlem kimseye zarar vermeyecek bir kızdır. Özlem hastalığı sadece cinsel ilişki bağımlılığıdır.

Dizideki Bena karakterinin katil olma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni ise ilerleyen bölümlerde belli olacaktır.