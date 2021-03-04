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Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay karakteri

Ekranların en çok izlenen fenomen dizilerinden Kuruluş Osman tüm heyecanıyla devam ediyor. ATV ekranlarından yayınlanan dizinin oyuncu kadrosundaki Teoman Kumbaracıbaşı’nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman Kara Şaman Togay’ın kim olduğu belli oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 16:26
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay karakteri
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ATV ekranlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman büyük bir heyecanla devam ediyor. Dizinin 48. bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. Fragmanda Kara Şaman Togay denen bir kişi bulunuyor. İzleyiciler 48. bölüm fragmanında yer alan Kara Şaman Togay’ın kim olduğunu merak ediyor. Süleyman, Dündar’a gizli bir sır vermişti. Bu sıra göre Süleyman, Osman’ın başına büyük bir bela musallat ettiğini söylemişti. Bu belanın Moğol Komutanı Kara Şaman Togay olduğu düşünülüyor. Diziye yeni katılan ve Kara Şaman Togay’ı canlandıracak olan oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’nın kim olduğu belli oldu.

Diziye 48. bölümde katılan Kara Şaman Togay, Osman’ı çok rahatsız edecek bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Osman, kendi obasındaki haini didik didik ararken bir anda karşısına efsanevi Moğol komutan olan Kara Şaman Togay çıkacak ve kayı boyuna büyük bir musallat olacak.

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 yılında Arjantin’de doğdu. Babası Türk olan başarılı oyuncunun annesi Arjantinlidir. Kendisi altı yaşındayken Türkiye’ye göç etti. Sonrasında Avusturya lisesinde okul okurken tiyatroyla tanıştı. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okudu. Burada Gemi Mühendisliği bölümünü tamamladı. İlk kez 2003 yılında Yazı Tura adlı sinema filminde boy gösterdi. Sonrasında bir stüdyo kurdu. Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol aldı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
Teoman KumbaracıbaşıKara Şaman TogayKuruluş Osman
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