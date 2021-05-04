Teoman Alili koronavirüse yenik düştü

Son dönemlerde dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını, can almaya devam ediyor. Son olarakın efsane sunucusukoronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gören ulusal kanal ana haber sunucusu temalar ile koronavirüsü yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belli olan Teoman Alili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pozitif olma konusunda koronavirüsü kast etmediğini mecburen izolasyon sürecine girdiğini söylemişti.

Koronavirüs ile ilgili paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden 17 Nisan 2021 tarihinde yapmıştı. Uzun bir süredir İstanbul’da bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Koronavirüs ile mücadelesine daha fazla dayanamadı ve hayata gözlerini yumdu. Bu gelişmenin ardından sevenleri büyük Üzüntü yaşadı. Bizlerde kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.