Ten Thousand Saints filminin konusu nedir? Filmin incelenmesi

1988-1989 senesi New York Şehrindeki başlayan bir isyan ile bilinir. Tompkins Square Park isyanı olarak bilinen dönemin zor koşullarının getirdiği sorunlar ön plana çıkmaktadır. Evsizlere karşı başlayan bir savaş ,polislerin şiddet kullanması, yapılan eylemler,uyuşturucu kullanımının artması ve AIDS’in o yıllarda ortaya çıkması birçok sorunu ortaya çıkardı. Genç kişilerin straight edge gibi muzik ve kültürlere karşı ilgileri arttı. Cinsel ilişkiler bu yıllarda tavan yaptı. Bununla birlikte tutuklamalar, yaptırımlar ve cezalar ard arda geldi.

Ten Thousand Saints ize bu isyanı konu almaktadır. Dizi akarken arka planda bu yılların havası ve koşulları aktarılmaya çalışılır. asıl temayı mizah ve eğlence oluştururken bir yandan da dram ve umut getiren hikayeler de anlatılmaya çalışılır.

Başrolünde ünlü oyunculardan olan Asa Butterfield yer almaktadır. Jude karakterine hayat vermektedir. Film Jude ve babası olan Les arasındaki sohbet ile başlar. Baba Les, sorumsuz ve aklı başka yerlerde olan bir hovarda gibi takılır. Dönemin zorluklarından etkilenmişe benzemektedir.

Filmin konusu

Jude daha küçük yaşlarda olmasına rağmen gerçekle hayal dünyasını ayırt edebilecek kadar olgunlukta gözükür. Babasının annesini aldattığını ve bazı sorunların farkındadır. küçük yaşına yenik düşmektedir. Bu da duygusal bir yokluğa sebebiyet vermektedir.

Bu konuşmanın ardından çok fazla zaman geçmiştir. Les başka bir eve taşınmış ve Jude annesiyle birlikte yaşar. Bu sırada en sevdiği arkadaşı Teddy’de yanındadır. Sürekli olarak eğlenen gençler uyuşturucunun etkisi altına girerler. Ayık kafayla gezdikleri nadir görülmektedir. Daha sonra bu ikilinin arasına Eliza adlı bir genç kız katılır. Eliza Les’in sevgilisinin kızıdır. Eliza da ikili gibi eğlenmeyi ön planda tutmaktadır. Jude ve Teddy, Eliza’dan oldukça etkilenmişlerdir. Daha sonra bu gurp arasında bir takım olaylar gelişmektedir. Teddy hayatını kaybeder. Johnny isimli genç Jude ve Eliza’nın yeni arkadaşı olur. Johnny Teddy’nin kardeşidir. Bu yeni grup arasında farklı olaylar gelişmektedir. Bu yeni grubun New York macerası başlar. Eliza hamiledir. Bir taraf mutlu olacakken bir taraf üzülecektir.

O yıllardaki yaşanan olaylar aktarılmaya çalışılmıştır. O dönemin koşulları ,dizaynı film içerisinde dikkatimizi çeker. Bazı insanlar filmi sıkıcı bulabilir ama gene de bir şans verilmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

IMDb puanı 5,9 olan filmde Ethan Hawke Les Karakterini, Asa Butterfield Jude karakterini, Avan Jogia Teddy karakterini, Hailee Steinfield Eliza karakterini , Emily Mortimer Diane karakterini ve Emile Hirsch ise Johhny karakterini canlandırmaktadır.