İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Ten Thousand Saints filminin konusu nedir? Filmin incelenmesi

Ten Thousand Saints isimli film 2015 yılında vizyona girmiştir. Film geçmiş bir dönemde yaşanan isyan sonucunda New York'taki yaşanan olayları aktarmaktadır. Film bir grup gencin hayatı etrafında gelişir. 28.03.2021 tarihli haberimizde Ten Thousand Saints adlı filmi sizler için derledik...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:43
Ten Thousand Saints filminin konusu nedir? Filmin incelenmesi
Takip Et:

 1988-1989 senesi New York Şehrindeki başlayan bir isyan ile bilinir. Tompkins Square Park isyanı olarak bilinen dönemin zor koşullarının getirdiği sorunlar ön plana çıkmaktadır. Evsizlere karşı başlayan bir savaş ,polislerin şiddet kullanması, yapılan eylemler,uyuşturucu kullanımının artması ve AIDS’in o yıllarda ortaya çıkması birçok sorunu ortaya çıkardı. Genç kişilerin straight edge gibi muzik ve kültürlere karşı ilgileri arttı.  Cinsel ilişkiler bu yıllarda tavan yaptı. Bununla birlikte tutuklamalar, yaptırımlar ve cezalar ard arda geldi.

Ten Thousand Saints ize bu isyanı konu almaktadır. Dizi akarken arka planda bu yılların havası ve koşulları aktarılmaya çalışılır. asıl temayı mizah ve eğlence oluştururken bir yandan da dram ve umut getiren hikayeler de anlatılmaya çalışılır.

Başrolünde ünlü oyunculardan olan Asa Butterfield yer almaktadır. Jude karakterine hayat vermektedir. Film Jude ve babası olan Les arasındaki sohbet ile başlar. Baba Les, sorumsuz ve aklı başka yerlerde olan bir hovarda gibi takılır. Dönemin zorluklarından etkilenmişe benzemektedir.

Filmin konusu

Jude daha küçük yaşlarda olmasına rağmen gerçekle hayal dünyasını ayırt edebilecek kadar olgunlukta gözükür. Babasının annesini aldattığını ve bazı sorunların farkındadır. küçük yaşına yenik düşmektedir. Bu da duygusal bir yokluğa sebebiyet vermektedir.

Bu konuşmanın ardından çok fazla zaman geçmiştir. Les başka bir eve taşınmış ve Jude annesiyle birlikte yaşar. Bu sırada en sevdiği arkadaşı Teddy’de yanındadır. Sürekli olarak eğlenen gençler uyuşturucunun etkisi altına girerler. Ayık kafayla gezdikleri nadir görülmektedir. Daha sonra bu ikilinin arasına Eliza adlı bir genç kız katılır. Eliza Les’in sevgilisinin kızıdır. Eliza da ikili gibi eğlenmeyi ön planda tutmaktadır. Jude ve Teddy, Eliza’dan oldukça etkilenmişlerdir. Daha sonra bu gurp arasında bir takım olaylar gelişmektedir. Teddy hayatını kaybeder. Johnny isimli genç Jude ve Eliza’nın yeni arkadaşı olur. Johnny Teddy’nin kardeşidir. Bu yeni grup arasında farklı olaylar gelişmektedir. Bu yeni grubun New York macerası başlar. Eliza hamiledir. Bir taraf mutlu olacakken bir taraf üzülecektir.

O yıllardaki yaşanan olaylar aktarılmaya çalışılmıştır. O dönemin koşulları ,dizaynı film içerisinde dikkatimizi çeker. Bazı insanlar filmi sıkıcı bulabilir ama gene de bir şans verilmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

IMDb puanı 5,9 olan filmde Ethan Hawke Les Karakterini, Asa Butterfield Jude karakterini, Avan Jogia Teddy karakterini, Hailee Steinfield Eliza karakterini , Emily Mortimer Diane karakterini ve Emile Hirsch ise Johhny karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ten Thousand SaintsTen Thousand Saintsin Konusu Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Oyuncu Aysun Güven kimdir? Hayatı ve yer aldığı yapımlar
Yağız Atakan Savaş kimdir? Kaç yaşındadır? Yağız Atakan Savaş hayatı
Bant şefi maaşı ne kadar?
Beyazıt Gülercan kimdir? Kaç yaşındadır?
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?
Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?
Oyuncu Esra İnal kimdir? Esra İnal nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Alper Köymen kimdir? Alper Köymen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Sultan Ulutaş kimdir? Sultan Ulutaş nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.