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Temple Grandin filminin konusu

Dünyanın en önemli otizm konulu filmlerinin başında gelen Temple Grandin filmi, son zamanların en çok merak edilen filmleri arasında yer almaktadır. Temple Grandin filminin tanıtımı ve incelemesi belli oldu.

28 Şubat 2021 Pazar 17:13
Temple Grandin filminin konusu
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Temple Grandin filmi, otizmi konu alması ve duygusal bir hikayeye sahip olmasından dolayı dünyanın en önemli otizm filmleri arasında kabul edilmektedir. IMDB puanı 8.3 olan bu film, gerçekten de aldığı puanın hakkını fazlasıyla veren önemli bir yapım olarak dikkat çekmektedir. İzledikten sonra çevremizdeki farklılıklara dair kafamızda birçok soru işareti ortaya çıkarıyor. Filmin konusuna bakacak olursak, otizm rahatsızlığı olan bir kadının hayvancılık alanındaki projeleriyle çığır açmasını konu ediniyor. Temple Grandin ismindeki kadın doğuştan otizmdir. Çok zor zamanlar geçiren Temple Grandin, hem öğretmenlerinden hem de ailesinden aldığı destek sayesinde yaşama tutunur. Yaz aylarında okullar tatil olunca teyzesini hayvan çiftliğine gitmeye başlar ve büyükbaş hayvanlara ilgi duymaya başlar. Filmin yönetmenliğini Mick Jackson, oyuncularına bakacak olursak Julia Ormond, Claire Danes, David Strathain türü ise dram ve biyografidir. Gerçek bir hikayeye dayanmaktadır.

Otizm Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan veya hayatın ilk dönemlerinde meydana gelen bir hastalıktır. Nöro gelişimsel bir bozukluğun karşılığıdır. Karmaşık bir hastalıktır. Beyindeki bazı sinirlerin işleyişini yavaşlatmaktadır.

Temple Grandin Filmi

Temple Grandin, otizmden dolayı 4 yaşına kadar konuşamaz. Annesini onu sonrasında doktora götürür. Bu sırada Temple Grandin, kimseyle iletişim kurmak istemez. Eline aldığı şeyleri sürekli yırtmaya çalışır. Doktor ondaki bu halleri görünce artık onun konuşmayacağını, şizofreni olduğunu ve acil olarak bir hastaneye yatırılması gerektiğini ifade eder. Ancak annesi bunu reddeder. Onun ağzından çıkacak ilk kelimeleri duymak için sabırsızlanır. Onun çocuğuna karşı ilgisiz kaldığından dolayı çocuğun bu hallere girdiği düşünülür.

Filmde görülüyor ki otizmlilerin eğitim hayatı gerçekten çok zor. Konuşamadığından sadece resimlerle düşünmektedir. Diğer derslerde başarısız olmaktadır. Ancak Fen öğretmeni ondaki görsel yeteneği fark eder. Temple Grandin üniversiteye başlar ve ilk kez bir arkadaş edinir. Bu arkadaşı da görme engellidir.

Yaz tatillerinde teyzesinin bulunduğu hayvan çiftliğine giderek hayvanlarla haşır neşir oldu. Hayvanlar ondan büyük ilgi uyandırıyordu. Kendisi yatılı okulda kalmaktansa atlara sarılmayı tercih ediyordu. Aradan geçen zaman içerisinde ineklerin aşılanması konusunda bir makine geliştirdi. Bunu kendi aşılaması için de kullandı ve gerçekten rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Aslında bu keşfi onun hayatında bir dönüm noktasıydı. Sonrasında hayvan besiciliğine başladı. Ayrıca otizm sayesinde hayvanları anlama konusunda oldukça yetenekliydi. Hayvanların da canı olduğunu, tüm insanların onlara saygı göstermesi gerektiğine inanan Temple Grandin, onlara özel farklı yaşam alanları geliştirdi.

Film sonunda görülüyor ki otizm aslında bir engel değil, bir keşiftir. Ailelere bu konuda büyük görev düşmektedir. Çocuğunun neye yatkın olduğunu keşfetmek ailelere düşmektedir. Temple Grandin, bu önemli hayat hikayesinden sonra kitap yazmaya başlıyor. Dünyanın önce gelen firmalarına danışmanlık yapıyor. Ayrıca kendisi dünyanın en etkili 100 kahramanı arasına da seçiliyor. Kendisi sarılma makinesinin mucidi olarak tarihe geçti.




Son Güncelleme: 28.02.2021 17:13
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Temple GrandinOtizmFilm
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