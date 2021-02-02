Temizlik Benim İşim yeni yarışmacı Arzu Pelluvan kimdir?

FOX TV ile hafta içi bizlerle buluşan Temizlik Benim İşim programı haftaya yine yeniden güzel bir giriş yaptı. Kadir Ezildi tarafından sunulan program her hafta, izleyeci tarafından merakla takip ediliyor. Pazartesiden Salıya her gün farklı bir katılımcı ile devam eden program FOX TV’nin en çok izlenenleri arasında.

Hareketleri ve konuşmalarıyla da ilgi çeken yarışmacılar, hayranları tarafından takip edilmekte. Bu haftanın ilgi çeken ismi de Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışan Arzu Pelluvan oldu. Kendi gününde birinciliği kazanabilmek için elinden geleni yapan Arzu Pelluvan izleycilerin de ilgisini çekti. Ev hanımı olan Arzu Pelluvan, 29 yaşında ve 2 çocuk sahibidir. Aslen Ardahanlı olan Pelluvan, 10 bin TL’lik ödül için elinden geleni yaptı. Cuma günü kimin birinci olacağı merakla bekleniyor.

