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Temizlik Benim İşim yarışmasındaki dış ses kimdir, gerçek adı nedir?

Çoğu programlarda adını duyduğumuz ve merak ettiğimiz ismin kim olduğu açıklandı.Gerçek adının ne olduğunu ve hangi programlarda çalıştığını öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 09:37
Temizlik Benim İşim yarışmasındaki dış ses kimdir, gerçek adı nedir?
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Fox tv kanalında hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim ve Zuhal Topalla Sofrada isimli programlarda kamera arkasından yarışmacılar ile konuşan ses herkes tarafından çok sevildi ve sosyal medyada merak edinildi.

Sesin sahibi Mikser lakabıyla tanınan Aydoğan Temel olduğu belirlendi.

Dış ses Aydoğan Temel kimdir?

1 Ocak 1966 tarihinde dünyaya gelen kişi tiyatro ve seslendirme sanatçılığı yapmaktadır.Eğitimini Mimar Sinan Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.1983 senesinden beri bir çok dizi,çizgi film,belgesel dublajlarını yapmıştır.Bir çok yabancı ünlü ismi de seslendiren oyuncu,  Show Tv’nin en çok izlenen magazin programı Pazar keyfi dış sesi olmuştur.Bazen eleştirilse de çoğu kimse tarafından sevilmiş ve taklitleri çıkarılmaktadır.Son zamanlarda ise Zuhal Topal’ın yemek programında çalışmaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 09:37
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Anahtar Kelimeler:
Aydoğan TemelTemizlik Benim İşimFox Tv
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