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Temizlik Benim İşim programında kullanılan temizlik ürünleri

Temizlik Benim İşim programı gündüz kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Programın takipçileri Temizlik Benim İşim programında kullanılan temizlik ürünlerini araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:17
Temizlik Benim İşim programında kullanılan temizlik ürünleri
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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Temizlik Benim İşim ev hanımlarının en çok takip ettiği programların başında geliyor. Kadir Ezildi’nin sunduğu programda kullanılan temizlik malzemeleri ise merak ediliyor.

Temizlik Benim İşim programının sponsorları arasında MARC markası yer alıyor. Bu nedenle programda bu markanın ürünleri tercih ediliyor. Yarışmada Kadir Ezildi’nin son bölümde kullandığı yağ sökücü de MARC Mutfak isimli temizlik ürünüdür.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimYarışmaKadir Ezildi
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