Temizlik Benim İşim programında kullanılan temizlik ürünleri

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Temizlik Benim İşim ev hanımlarının en çok takip ettiği programların başında geliyor. Kadir Ezildi’nin sunduğu programda kullanılan temizlik malzemeleri ise merak ediliyor.

Temizlik Benim İşim programının sponsorları arasında MARC markası yer alıyor. Bu nedenle programda bu markanın ürünleri tercih ediliyor.da Kadir Ezildi’nin son bölümde kullandığı yağ sökücü de MARC Mutfak isimli temizlik ürünüdür.