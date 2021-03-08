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Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?

Türk televizyonlarının en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'de gündüz kuşapı yapımları ilgi ile takip edilmeye devam ediliyor. Yapılan programlar gün boyu ilgi izlenip takip ediliyor. FOX'un en çok seyredilen yapımlarından olan Temizlik Benim İşim bugün neden yok?

08 Mart 2021 Pazartesi 13:46
Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?
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 Haftanın başlaması ile birlikte pandemi nedeni ile evlerinde olan vatandaşlarımız gündüz yayımlanan programları merak ediyor ve ilgi çekici programları izliyor. Günün en çok seyredilen programlarından olan Temizlik benim İşim programı da yapılan yapımlar arasında en çok izleneni ve ilgi göreni. Bu program reyting konusunda sıkıntı yaşamazken  bugün saatinde yayımlanmaması ciddi doru işaretlerine neden oldu. 

Temizlik Benim İşim bugün yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar. Aslında program da herhangi bir değişiklik yok. Sadece saatinde bir değişikilik oldu. Program bundan sonra saat 14.00'da değil 14.30'da FOX Tv ekranlarında olacak ve izleyicisi ile buluşacak. 

FOX Tv yayın akışı ve programların saatlerinde yaşanan değişiklikler haber sitemizde yer alacak ve sizlere gerekli bilgileri sunacağız.



Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46
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Temizlik Benim IşFox Tv
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