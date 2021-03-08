Temizlik Benim İşim neden yok? FOX TV 8 Mart Pazartesi Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, bitti mi?

Haftanın başlaması ile birlikte pandemi nedeni ile evlerinde olan vatandaşlarımız gündüz yayımlanan programları merak ediyor ve ilgi çekici programları izliyor. Günün en çok seyredilen programlarından olan Temizlik benim İşim programı da yapılan yapımlar arasında en çok izleneni ve ilgi göreni. Bu program reyting konusunda sıkıntı yaşamazken bugün saatinde yayımlanmaması ciddi doru işaretlerine neden oldu.
FOX Tv yayın akışı ve programların saatlerinde yaşanan değişiklikler haber sitemizde yer alacak ve sizlere gerekli bilgileri sunacağız.
Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46