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Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?

Fox TV'nin sevilen programlarından Temizlik Benim İşim adlı yarışma 4 Mart 2021 tarihinde ekranlara gelmedi. Bunun üzerine izleyiciler programın neden ekranlara gelmediğini sorgulamaya başladı. Özellikle bu koronavirüs zamanında ekipten birinin korona olup olmadığı merak ediliyor. Peki Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok? İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 17:00
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
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Fox TV ekranları ile izleyicisi ile buluşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Temizlik Benim İşim adlı yarışma programının bugün neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak edilmekte. Sunuculuk görevini Kadir Ezildi’nin üstlendiği yarışmada ekranlara her hafta birbirinden farklı yarışmacı gelmektedir. Haftanın 5 günü, yani hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan yarışmanın bugünkü yayın saatinde ekranlara gelmemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine izleyiciler programın akıbetini araştırmaya başladı.

 

 

Temizlik Benim İşim adlı program neden 4 Mart 2021 tarihinde yayınlanmadı?

Temizlik Benim İşim adlı program 4 Mart tarihinde yani bugün ekranlara gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bakıldığında bugünkü yayın akışında bulunmuyor. Lakin yarışma 5 Mart tarihinde normal saatinde tekrar ekranlara gelecektir. Programın neden yayınlanmadığı ise hâlâ gizemini korumaktadır.

 

Fox TV’nin yayın akışı

  • 11.00’de Çağla ile Yeni Bir Gün,
  • 13.00’de Masumiyet,
  • 16.00’de Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık,
  • 16.30’da Zuhal Topal ile Sofrada,
  • 19.00’de Selçuk Tepeli ile Ana Haber.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:00
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Temizlik Benim İşimFox TvFox TV Temizlik Benim İşimKadir EzildiKadir Ezildi Instagram
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