Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?

Fox TV ekranları ile izleyicisi ile buluşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Temizlik Benim İşim adlı yarışma programının bugün neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından merak edilmekte. Sunuculuk görevini Kadir Ezildi’nin üstlendiği yarışmada ekranlara her hafta birbirinden farklı yarışmacı gelmektedir. Haftanın 5 günü, yani hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan yarışmanın bugünkü yayın saatinde ekranlara gelmemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine izleyiciler programın akıbetini araştırmaya başladı.

Temizlik Benim İşim adlı program neden 4 Mart 2021 tarihinde yayınlanmadı?

Temizlik Benim İşim adlı program 4 Mart tarihinde yani bugün ekranlara gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bakıldığında bugünkü yayın akışında bulunmuyor. Lakin yarışma 5 Mart tarihinde normal saatinde tekrar ekranlara gelecektir. Programın neden yayınlanmadığı ise hâlâ gizemini korumaktadır.

Fox TV’nin yayın akışı