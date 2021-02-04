Temizlik Benim İşim dış ses kimdir, ses kime ait?

04 Şubat 2021 Perşembe 19:32
Temizlik Benim İşim
programının sunucusu olan Kadir Ezici ile olan diyalogları ile dikkat çeken dış ses
in kim olduğu merak edildi. Temizlik Benim İşim programının dış sesinin kim olduğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Tahminler arasında yarışmanın yapım ekibinde bulunan Sinan Çiçek olduğu düşünülürken ses tonlarının benzememesinden dolayı o olmadığı düşünülmüştür. Bir diğer tahmin ise dış sesin Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının sunucusu olan Aydoğan Temel olarak düşünülmüştür.
Son Güncelleme: 04.02.2021 19:32
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