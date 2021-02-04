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Temizlik Benim İşim dış ses kimdir, ses kime ait?

Temizlik Benim İşim programını izleyen seyirciler tarafından dış sesin kim olduğu merak edildi. Peki dış ses kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:32
Temizlik Benim İşim dış ses kimdir, ses kime ait?
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Temizlik Benim İşim programının sunucusu olan Kadir Ezici ile olan diyalogları ile dikkat çeken dış sesin kim olduğu merak edildi. Temizlik Benim İşim programının dış sesinin kim olduğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Tahminler arasında yarışmanın yapım ekibinde bulunan Sinan Çiçek olduğu düşünülürken ses tonlarının benzememesinden dolayı o olmadığı düşünülmüştür. Bir diğer tahmin ise dış sesin Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının sunucusu olan Aydoğan Temel olarak düşünülmüştür. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimDış Ses
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