Temizlik Benim İşim dış ses kimdir, ses kime ait?

programının sunucusu olan Kadir Ezici ile olan diyalogları ile dikkat çekenin kim olduğu merak edildi. Temizlik Benim İşim programının dış sesinin kim olduğu hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Tahminler arasında yarışmanın yapım ekibinde bulunan Sinan Çiçek olduğu düşünülürken ses tonlarının benzememesinden dolayı o olmadığı düşünülmüştür. Bir diğer tahmin ise dış sesin Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının sunucusu olan Aydoğan Temel olarak düşünülmüştür.