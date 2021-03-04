Temizlik Benim İşim bugün yok mu? 4 Mart Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim yer almadı

04 Mart 2021 Perşembe 15:15
Fox TV
ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Temizlik Benim İşim
4 Mart yayın akışı
nda yer almadı. Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada her hafta bir yarışmacı ev temizliği yapıyor. Sevilen yarışmanın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.
Fox TV 4 Mart yayın akışında Temizlik Beni İşim programına yer vermedi. Temizlik Benim İşim yarışması hafta içi her gün saat 14:30’de ekranlara geliyordu. Programın bugün neden yayınlanmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:15
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