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Temizlik Benim İşim bugün yok mu? 4 Mart Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim yer almadı

Fox TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Temizlik Benim İşim 4 Mart yayın akışında yer almadı. Programın sevenleri Temizlik Benim İşim bugün yok mu, neden yok sorularını araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:15
Temizlik Benim İşim bugün yok mu? 4 Mart Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim yer almadı
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Fox TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Temizlik Benim İşim 4 Mart yayın akışında yer almadı. Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada her hafta bir yarışmacı ev temizliği yapıyor. Sevilen yarışmanın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

Fox TV 4 Mart yayın akışında Temizlik Beni İşim programına yer vermedi. Temizlik Benim İşim yarışması hafta içi her gün saat 14:30’de ekranlara geliyordu. Programın bugün neden yayınlanmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimFox TvYayın Akışı
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