Temizlik Benim İşim bugün yok mu? 4 Mart Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim yer almadı

ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı4 Martnda yer almadı. Kadir Ezildi’nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada her hafta bir yarışmacı ev temizliği yapıyor. Sevilen yarışmanın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

Fox TV 4 Mart yayın akışında Temizlik Beni İşim programına yer vermedi. Temizlik Benim İşim yarışması hafta içi her gün saat 14:30’de ekranlara geliyordu. Programın bugün neden yayınlanmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.