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Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu

FOX TV’nin sevilen yarışmaları arasında yer alan ‘Temizlik Benim İşim’ yarışması hafta içi her gün saat 14.00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Kadir Ezildi tarafından sunulan programa başvuruda bulunmak isteyen izleyiciler araştırmalara koyuldu. ‘Temizlik Benim İşim’ başvuru şartları nelerdir? Temizlik Benim İşim başvuru formu haberimizde

04 Nisan 2021 Pazar 19:47
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
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FOX TV ekranlarında yer alan ‘Temizlik Benim İşim’ yarışması hafta içi her gün saat 14.00’da gündüz kuşakları arasında yer almaya devam ediyor.  Kadir Ezildi tarafından sunulan programın izleyicisi artarken yarışmaya katılmak isteyen izleyicilerde çok fazla.  Peki Temizlik Benim İşim yarışmasına katılmak için aranan başvuru şartları nelerdir? Başvuru formu haberimizde

Temizlik Benim İşim yarışmasına başvuru şartları nelerdir?

Başvurular FOX TV’nin resmi intenet sitesi üzerinden oluşmaktadır. Başvuru yapmak için öncelikle kişisel bilgilerin girilmesi ve kendinizi 3 kelime ile kısaca anlatmanız gerekmektedir. Temizlik konusunda ciddiyetiniz ve temizlik konusunda görüşlerinizden bahsedebilirsiniz.  Ek olarak 1 adet fotoğraf istenir fakat birden fazla da fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Katılım şartları arasında ilk olarak 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Fakat 18 yaşından küçükseniz velinizin ıslak imzası ile katılabilirsiniz.  Başvurunuz tamamlandıktan sonra doldurduğunuz başvuru değerlendirme sürecine girer. Eğer olumlu bir sonuç alırsanız mutlaka sizinle paylaştığınız e-posta veya telefon üzerinden iletişime geçilir. Bu süreç içerisinde mutlaka telefonunuzu ve maillerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

Temizlik Benim İşim programı hafta içi her gün FOX TV ekranlarında saat 14.00’da izleyicisi ile buluşuyor.

Temizlik Benim İşim programının sunucusu Kadir Ezildi tarafından yürütülmektedir. Özel bir hastanede arşiv görevlisi olarak çalışan Ezildi, temizlik takıntısı ve hastalığı ile intenette paylaştığı videolar sayesinde fenomen olmuştur.  Kadir Ezildi’nin instagram hesabına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 Temizlik Benim İşim yarışmasında ödül nedir?

 Bir hafta olacak şekilde 5 kişinin yarıştığı programda her gün farklı bir yarışmacı belirlenen evleri süre ile temizliyorlar. Cuma günleri ise final günü olarak haftanın birincisi seçiliyor. Yarışma esnasında Kadir Ezildi’de yarışmacıya temizlik konusunda yardım ediyor. Her günün sonunda sunucu Kadir Ezildi ile birlikte evi temizleyen kişi diğer yarışmacılar ve sunucu tarafından puana tabii tutuluyor. Haftanın birincisi ise 10 bin TL para ödülünün sahibi oluyor.

Başvuru formuna ulaşmak için kesinlikle FOX TV’nin kendi resmî sitesine ulaşmanız gerekmektedir. Farklı kaynaklar sizi yanıltabilir ve uygun olmayan sitelere yönlendirebilir. Başvuru formunda öncelikle temel bilgiler alınır ve daha sonra değerlendirme sürecine gidilir. Birçok azimli yarışmacı 10 bin TL peşine düşerken verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışır. Temizlik esnasında sunucu Kadir Ezildi ’de yarışmacı ile birlikte temizlik yapar ve yarışmacıya katkı sağlar. Başvurunuz onaylandıktan sonra sizi gerekli yerlere davet ederler ve hangi gün yarışacağınızı ve yarışma hakkında temel bilgiler verilir.

  •  Temizlik Benim İşim yarışmasına başvuruda bulunmak istiyorsanız buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.04.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimBaşvuruKadir EzildiFox
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