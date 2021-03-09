Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?

Tüm Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Temizlik Benim İşim programı, tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların en çok izlenilen programları arasında yer alan Temizlik Benim İşim programı, 9 Mart Salı günü yayınlanmadı. İzleyiciler Temizlik Benim İşim 9 Martta neden yok sorusunun yanıtlarını arıyor. İzleyiciler Temizlik Benim İşim 10 Martta yayınlanacak mı sorusunun cevabını intenet üzerinden araştırıyor.

Kadir Ezildi tarafından sunulan Temizlik Benim İşim programı, gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almaktadır. Temizlik Benim İşim programı, her hafta içi saat 14:00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyordu. Ancak programın 9 Mart bölümü ekranlarda yayınlanmadı. Sonrasında gelen açıklamada ise izleyiciler ikinci kez üzüldü. Buna göre Temizlik Benim İşim programı 10 Mart Çarşamba günü de ekranlara gelmeyecek.

Bu kararın alınmasında FOX TV ekranlarından yayınlanan ve beklenen reyting sonuçlarını alamayan Masumiyet dizisinin ön planda olduğu belirtildi. Masumiyet’in yapımcılığını Gold Film üstlenmişti. Buna göre Temizlik Benim İşim programının saatlerine FOX TV tarafından Masumiyet dizisinin tekrar bölümleri konuldu. Buna göre Temizlik Benim İşim programı haftada iki gün dijital ortamlardan izleyiciyle buluşacak. Temizlik Benim İşim programının yeni bölümleri FOX TV resmi web adresi ve FOX Play uygulamasından izleyicilere sunulacak.

Temizlik Benim İşim programının 9 Mart 2021 Salı günü yayınlanmamasının sebebi, FOX TV ekranlarından yayınlanan ve beklenen reyting sonuçlarını alamayan Masumiyet dizisinin ön planda olduğu belirtildi. Masumiyet’in yapımcılığını Gold Film üstlenmişti. Buna göre Temizlik Benim İşim programının saatlerine FOX TV tarafından Masumiyet dizisinin tekrar bölümleri konuldu. Bu karardan sonra seyirci büyük bir tepki gösterdi çünkü Temizlik Benim İşim programı 2 sezon boyunca düzenli bir şekilde yayınlanıyordu ve izleyici tarafından sevilerek izleniyordu. Günümüzde dijital mecralar yaygınlaşsa da birçok insan hala bu ortamlara uzak bir hayat sürmektedir. Dolayısıyla dijital mecralara yabancı, televizyon izlemeyi seven temizlik düşkünü kadınların bu olaya tepki göstermesi oldukça doğal karşılanıyor. Masumiyet dizisi zaten gerekli reytingleri alamamışken, reyting alan bir programın kurban edilmesi hiç hoş karşılanmadı.

Temizlik Benim İşim programının 10 Mart Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanacak ancak televizyon ekranlarından yayınlanmak yerine, FOX TV’nin mobil uygulaması olan FOX Play üzerinden yayınlanacak. Buna göre Temizlik Benim İşim programının her hafta iki bölümü bu uygulama üzerinden izleyicilere sunulacak. Bizler bu uygulamanın Temizlik Benim İşim programa, programın sunucusu Kadir Ezildi’ye ve en önemlisi de Temizlik Benim İşim programı izleyicilerine büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyoruz.