Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu

Fox TV ekranlarının merakla takip edilen yarışması Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü 350.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle merakla takip edilen yarışmada heyecan hafta finaliyle devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 14:00’te ekranlara gelen yarışmada en temiz benim, en iyi temizliği ben yaparım diyen 5 yarışmacı kirli evleri en iyi şekilde temizlemeye çalışıyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan kişiye ise 10 TL’lik ödül veriliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan programda Kadir Ezildi renkli sunumuyla dikkatleri çekiyor.

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma kim birinci oldu?

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kimdir?

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü hafta finaliyle saat 14:00’te ekranlara gelecek. Yarışmada hafta birincisi henüz belli olmadı. Birinci belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.

19 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, temizliği ve titizliğiyle biliniyor. Hafta üç gün boyunca gene temizlik yaptığını belirten Kadir Ezildi, annesi dahi bezdirdiğini söylüyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk sorunu olan Kadir Ezildi çok fazla misafir sevmediğini ve evinin yanı sıra yaşadığı apartmanı da temizliyor.