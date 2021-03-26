İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu sorusunu yanıtını buluyor. İzleyiciler Fox TV Temizlik Benim İşim 350.bölüm puan durumunu araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 13:10
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Takip Et:

Fox TV ekranlarının merakla takip edilen yarışması Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü 350.bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle merakla takip edilen yarışmada heyecan hafta finaliyle devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 14:00’te ekranlara gelen yarışmada en temiz benim, en iyi temizliği ben yaparım diyen 5 yarışmacı kirli evleri en iyi şekilde temizlemeye çalışıyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan kişiye ise 10 TL’lik ödül veriliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan programda Kadir Ezildi renkli sunumuyla dikkatleri çekiyor.

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma kim birinci oldu?

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü hafta finaliyle saat 14:00’te ekranlara gelecek. Yarışmada hafta birincisi henüz belli olmadı. Birinci belli olduğunda içeriğimizde bulabilirsiniz.

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kimdir?

19 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, temizliği ve titizliğiyle biliniyor. Hafta üç gün boyunca gene temizlik yaptığını belirten Kadir Ezildi, annesi dahi bezdirdiğini söylüyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk sorunu olan Kadir Ezildi çok fazla misafir sevmediğini ve evinin yanı sıra yaşadığı apartmanı da temizliyor.




Son Güncelleme: 26.03.2021 13:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimFox Tv26 Mart CumaPuan Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 26 Mart 2021 Cuma bugünkü gazete manşetleri oku
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Popüler Haberler

Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? Kanal D Gelinim Mutfakta 670. bölüm puan durumu
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Emanet dizisinde Zuhal karakterine Hilal Yıldız hayat veriyor
TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 26 Mart 2021 Cuma
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
IOS cihazlarda instagram gizli hesapları nasıl görülür? İphone instagram gizli hesap görme
Mart 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
MHRS erken randevu almak için yöntemler
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
GTA 5 sistem gereksinimleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.