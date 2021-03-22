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Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 346. bölüm puan durumu

Temizlik Benim İşim yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu ve Fox TV Temizlik Benim İşim 346.bölüm puan durumu merak ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:20
Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 346. bölüm puan durumu
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Fox TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Temizlik Benim İşim yeni haftanın ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Kadir Ezildi’nin sunuculuğu üstlendiği program hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Programda her hafta bir yarışmacı en kirli evi en iyi ben temizlerim mottosuyla yarışıyor.

Evleri en iyi temizleyen ve hafta tamamlandığında en çok puanı alan kişi 10 bin lira olan haftanın ödülünü kazanıyor. Temizlik Benim İşim hafta içi her gün saat 14:00’te Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.

Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi

Temizlik Benim İşim 22 Mart Pazartesi günü haftanın ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Temizliğin en iyi ben yaparım diyen 5 yarışmacı her gün bir kirli evi temizlemek için kıyasıya bir yarışın içerisine giriyor.

Temizlik Benim İşim 22 Mart 2021 Pazartesi canlı izlemek için tıklayınız.

Temizlik Benim İşim son bölüm izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 22.03.2021 12:20
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Temizlik Benim İşimFox TvCanlı İzle22 Mart Pazartesi
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