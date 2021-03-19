Temizlik Benim İşim 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? Fox TV Temizlik Benim İşim 345. bölüm puan durumu

Fox TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Temizlik Beni İşim Kadir Ezildi’nin sunumuyla hafta içi her gün ekranlara geliyor. Eğlenceli anların yaşandığı program 19 Mart Cuma günü 345.bölümüyle ekranlara gelecek.

Temizlik Benim İşim 345.bölüm fragmanı

Yarışmada haftanın her günü 1 yarışmacı en kirli ev en güzel ben temizlerim söylemini kanıtlamak için kıyasıya yarışıyor.

Temizlik Benim İşim 19 Mart Cuma günü saat 14:00’te Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Programın bugün yayınlanacak hafta finalinde en çok oyu alan kişi haftanın büyük ödülü 10.000 TL’yi kazanacak.

Temizlik Benim İşim 345.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.