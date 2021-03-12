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Temizlik Benim İşim 12 Mart 2021 haftanın birincisi ve kazananı kim oldu, kim elendi?

Fox TV ekranlarının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de 12 Mart Cuma günü haftanın finali yaşandı. Yarışmacıların temizlik hünerlerini sergilediği yarışmada haftanın birinciliğini iki isim aralarına paylaştı.

12 Mart 2021 Cuma 17:52
Temizlik Benim İşim 12 Mart 2021 haftanın birincisi ve kazananı kim oldu, kim elendi?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasında bu hafta final günü ile beş yarışmacı arasından haftanın birinci olan ismi belli olacak.  Peki 12 Mart günü Temizlik Benim İşim yarışmasının birincisi hangi isim oldu.

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Bu hafta birinciliği iki isim paylaşıyor. Beş yarışmacı arasından haftanın birincisi olan iki isim Gizem Hanım ve Arzu Hanım olarak ödülün sahibi isimler oldular.

Temizlik Benim İşim konusu nedir?

En iyi temizliği kendilerinin yapacağını iddia eden beş yarışma arasında süren mücadele ile Temizlik Benim İşim yarışmasında oldukça kirli olan evlere giderek yarışmacılar temizlik hünerlerini gösteriyorlar. Yarışmacının sunucusu Kadir Ezildi ise kimi zaman yarışmacılara yardım ediyor kimi zaman ise yarışmacıları eleştiriyor.

Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kimdir?

1995 yılının 19 Mart gününde dünyaya gelen Kadir Ezildi, Konyalı ve İstanbul’da yaşıyor. Temizlik konusunda oldukça takıntılı olan Ezildi, sürekli evini ve apartmanını temizlediğini söylüyor. Temizlik takıntısı bulunan Ezildi ayrıca misafirlerden de pek hoşlanmıyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:52
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TemizlikBenimIsim
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