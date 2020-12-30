Televizyon kanallarının 2021 yılbaşı programları ve 31 Aralık yayın akışı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çoğu vatandaş bu yılbaşını evinde kutlayacak. Bu nedenle vatandaşlar evde kaliteli zaman geçirmenin yollarını arıyor. Bu senede her sene olduğu gibi en eğlenceli altenatif televizyon olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşında yayınlanacak olan programların listesi ise şöyle;

TV 8 yılbaşı özel yayını

31 Aralık Perşembe saat 20:00’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekranlara gelecek.

Show TV yılbaşı özel yayını

31 Aralık Perşembe saat 20:00’de Güldür Güldür Show.

Kanal D yılbaşı özel yayını

31 Aralık Perşembe saat 20:00’de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel.

ATV yılbaşı özel yayını

31 Aralık Perşembe saat 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel.

Star TV yılbaşı özel yayını

31 Aralık 2020’de saat 20:00’de İbo Show Yılbaşı Özel.

TRT 1 yılbaşı özel yayını

31 Aralık 2020’de saat 20:00’da Kalk Gidelim Yılbaşı Özel(Final bölümü)