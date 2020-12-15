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Telefon numarası ile HES Kodu nasıl alınır?

Kamu binaları, toplu taşıma araçlarında ve Avm'lerde zorunlu hale getirilen HES Kodu'nun telefon numarası ile nasıl alınacağı ilişkin bilgiler öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 09:06
Telefon numarası ile HES Kodu nasıl alınır?
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Dünyayı büyük bir hızla etkisi altına alarak yayılan korona virüs ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu etki azaltmak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını çıkarmıştı. Hayat Eve Sığar uygulamasından alacağınız kod yardımı ile covid-19 pozitif hasta ile temaslı olup olmadığınız ve covid-19 hastası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. HES kodu günümüzde kamu binaları, toplu taşımada ve alış veriş merkezlerinde zorunlu hale gelmiştir.

HES Kodu alma telefon ve sms numarası

HES Kodu almak için 0 850 477 04 77 numarasını arayarak kolayca HES Kodu sahibi olabilirsiniz. HES Kodu almak için diğer bir yöntem ise sms yoluyla, HES yazıp boşluk bırakıp  T.C. kimlik numaranız boşluk T.C. kimlik seri numaranızın son 4 hanesini girdikten sonra boşluk bırakıp kaç gün kullanmak istediğinizi yazıp 2023’e gönderebilirsiniz.

HES uygulamasından kod nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu Hayat Eve Sığar uygulamasını akıllı cihazınıza indirerek “HES Kodu Oluştur” kısmına tıklayarak kolayca HES Kodu oluşturabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.12.2020 09:06
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Anahtar Kelimeler:
Hes Kodu2023
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