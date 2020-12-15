Telefon numarası ile HES Kodu nasıl alınır?

Dünyayı büyük bir hızla etkisi altına alarak yayılan korona virüs ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu etki azaltmak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını çıkarmıştı. Hayat Eve Sığar uygulamasından alacağınız kod yardımı ile covid-19 pozitif hasta ile temaslı olup olmadığınız ve covid-19 hastası olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. HES kodu günümüzde kamu binaları, toplu taşımada ve alış veriş merkezlerinde zorunlu hale gelmiştir.
HES Kodu alma telefon ve sms numarası
HES uygulamasından kod nasıl alınır?
Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu Hayat Eve Sığar uygulamasını akıllı cihazınıza indirerek “HES Kodu Oluştur” kısmına tıklayarak kolayca HES Kodu oluşturabilirsiniz.
Son Güncelleme: 15.12.2020 09:06